Consejo de Monumentos Nacionales pide a Desbordes definir prioridad entre reja para la Fuente Alemana o cierre del Parque Forestal

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) pidió al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que defina cuál de los proyectos relacionados con la Fuente Alemana es prioritario: una reja para la obra o un cerco para todo el Parque Forestal.

Tras un nuevo ataque vandálico con pintura azul, el jefe comunal protestó por el rechazo del CMN al proyecto para enrejar el lugar y lo acusó de "inacción". En mayo pasado el monumento sufrió el robo de piezas de bronce con sierras por lo que sufrió graves daños en la garra del cóndor y otras partes de la escultura.

Según el Consejo, dio respuesta "en tiempo y forma" a todos los requerimientos ingresados por Desbordes, referidos tanto a la solicitud de levantar una reja a la Fuente Alemana, presentada en octubre de 2025, como al anteproyecto de instalar un cierre perimetral en cuatro áreas del Parque Forestal, desde Avenida Vicuña Mackenna hasta Enrique Mac Iver, que ingresó en marzo de 2026.

El CMN informó que en sesión plenaria del 22 de abril de 2026, analizó la propuesta de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de una reja de 2,9 kilómetros lineales de extensión total, y un diseño modular constituido por barras verticales, de una altura de 2,52 metros y la presencia de una trama ornamental en su base. En la instancia, se contó con la participación del director de Obras Municipales, Miguel Saavedra, quien pudo comentar los alcances de la iniciativa.

"En razón de los antecedentes expuestos, y según lo acordado por el Consejo, el oficio de respuesta fue remitido el 24 de abril a la DOM, solicitando a la Municipalidad de Santiago el envío del proyecto final, con sus planos y especificaciones técnicas", añadió.

"También pidió conocer la opinión de la comunidad, representada a través del Consejo Asesor del Parque Forestal, el único de su tipo que cuenta con un plan de manejo y lineamientos de intervención construido, en conjunto, entre el municipio, los vecinos y el Consejo de Monumentos Nacionales", agregó.

Además, informó que "otro tema que se evaluó en la sesión del 22 de abril fue la solicitud del alcalde de Santiago de aclarar los fundamentos del CMN para no autorizar de inmediato una propuesta de cierre perimetral del Monumento Público Fuente Alemana, situación que, según explicó el director de Obras Municipales, quedaría superada debido a la presentación de la segunda propuesta, que busca cerrar todo el parque".

"Por ello, se ofició al señor alcalde, mediante Ord. CMN N° 2803 del 29 de mayo de 2026, solicitando que confirme y aclare lo indicado por el director de Obras Municipales, respecto de si la solicitud de enrejar el Monumento Público Fuente Alemana, presentado en octubre de 2025, sigue o no vigente", señaló el Consejo.

Finalmente, expresó que "junto con reiterarle la disposición del CMN de apoyar las gestiones del municipio, el CMN acordó solicitar antecedentes adicionales para dar continuidad al análisis del proyecto".

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