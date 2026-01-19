Consejo de Defensa del Estado presenta acusación y solicita 37 años de cárcel para Cathy Barriga

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) endureció la ofensiva judicial contra Cathy Barriga y pidió 37 años de presidio en una acusación particular presentada ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

El querellante institucional, procurador fiscal Marcelo Chandía, resaltó la cantidad de dinero que estuvo sin control durante el periodo de Barriga como exjefa comunal.

Esto habría permitido gastos sin respaldo presupuestario y la manipulación sistemática de la contabilidad municipal entre 2016 y 2021, según consigna La Tercera.

En el libelo se afirma que los hechos no fueron aislados, sino parte de “una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta, orientada a liberar artificialmente recursos para financiar programas, eventos y contrataciones sin contar con financiamiento real”.

PERJUICIO FISCAL Y DELITOS IMPUTADOS

El organismo calcula un perjuicio fiscal de $32.884 millones, derivado de la sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas en la contabilidad oficial y el uso irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.

El CDE sostiene que Barriga desplegó “una gestión edilicia fuera de los márgenes establecidos por las reglas de la administración financiera del Estado”.

Entre los gastos observados se incluyen eventos masivos, campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y pagos a proveedores cuyos servicios ya estaban comprometidos, lo que generó deudas trasladadas a ejercicios posteriores.

PRÓXIMOS PASOS JUDICIALES

Con la investigación cerrada, la audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 2 de febrero de 2026. En esa instancia se definirán las pruebas que se presentarán y se debatirán tanto la acusación de la Fiscalía Oriente como la del CDE y otros querellantes particulares.

