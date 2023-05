Consejero republicano Carlos Solar afirma que denuncias de acoso sexual en su contra "carecen de todo fundamento"

El consejero republicano, Carlos Solar, se refirió las denuncias de abuso sexual en su contra que surgieron luego de que resultara electo por la región de Antofagasta.

“Acosador de medicina”, “Rabia y frustración que gente así adquiera más poder”, fueron algunas de las frases que se replicaron en redes sociales.

Ante esto, el médico publicó un comunicado donde señala que "apenas conocido el importante triunfo electoral que obtuvimos este fin de semana -sin precedentes en la historia regional- gracias al apoyo y adhesión de la gente de mi región, me he enfrentado a una situación que, me ha hecho conocer prácticas de la vieja política, que recurren a acciones indeseables".

Luego agregó que "a través de redes sociales se ha difundido una carta -reacción al resultado electoral- en la que se menciona un supuesto abuso registrado con una alumna, hace más de 8 años, cuando me desempeñaba como docente en la Universidad. Esa dama indica que eran varios los doctores (profesores) que ejercieron esas prácticas, aunque solo me ha individualizado a mí, señalando que le toque cuello y pelo, en presencia de un paciente".

Al respecto, Solar declaró que "estas acusaciones carecen de todo fundamento, constituyen un oportunismo político que daña a la Escuela de Medicina, a su cuerpo de profesores, a las alumnas que por allí pasaron, también daña mi honor y honra. Hace una década ejercí como docente y recién ahora me vengo a enterar de esta situación. No conozco antecedentes, ni denuncia previa alguna, en ninguna instancia adminstrativa, educacional, policial ni judicial. Lamento esta indignante práctica.

El consejero sostuvo que "este atropello a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y leyes vigentes, me obligan a interponer las acciones legales correspondientes tanto civiles y penales en contra de quienes han ejecutado y quienes difunden información y titulares falsos, con clara intencionalidad política, torciendo la verdad".

Solar expuso que "con más de 40 años de trayectoria profesional en mi región de Antofagasta, y luego de haber obtenido una limpia victoria, no aceptaré este tipo de campañas orquestadas, que no tienen otro objetivo que enlodar mi imagen pública".

Por último, el republicano indicó que "hace 5 años dejé de hacer clases en la Escuela de Medicina, y -reitero- nunca existió denuncia alguna que me vincule con este tipo de situaciones. Muy por el contrario, solo queda el reconocimiento por el trabajo desarrollado. Estas perversas prácticas no pueden quedar en la impunidad. No bajaremos los brazos y, por el contrario, dignificaremos la política y reivindicaremos el honor y la honra de las personas cada vez que sea necesario".

