Consejera del INDH defiende la Ley Nain-Retamal tras críticas de Ljubetic: "Tenemos que garantizar que el Estado pueda utilizar la fuerza"

Las posturas contrarias a la Ley Nain-Retamal expresadas por Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no generan un consenso absoluto entre los 11 miembros que conforman el consejo de la entidad.

Fue la abogada y militante de la UDI, Beatriz Corbo —designada por el Senado a fines de 2022 para integrar el organismo—, quien asumió la defensa de la posición minoritaria.

Durante una entrevista concedida al diario El Mercurio, la consejera detalló cómo se gestó el debate interno: "Tuvimos esta conversación a finales de febrero (...). Se nos presentó una minuta de un análisis crítico que hacía el instituto sobre esta ley (...). La mayoría del consejo estuvo por aprobar la minuta que decía que Nain-Retamal se apartaba de los estándares de derecho internacional. Y una minoría no estuvo de acuerdo. Porque si bien la norma existe, los tribunales mantienen sus atribuciones para ponderar si aplican Naín-Retamal o no en los distintos casos".

Profundizando en las visiones que conviven en el organismo, la abogada argumentó que "siempre vamos a tener una tensión entre lo que es orden público y protección de DD.HH. Ahora, al interior del instituto hay un consenso de que sin orden público es imposible ejercer la libertad, esencia de los DD.HH. Donde la diferencia es hasta dónde consideramos que (ciertas normas) fortalecen o no el orden público".

En esa misma línea, Corbo justificó la necesidad de entregar garantías a las policías. "El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza (...). Bueno, tenemos que garantizar que el Estado pueda utilizar la fuerza. Si no la puede utilizar, deja de tener ese monopolio. Y la Ley Nain-Retamal contribuye a dar algunas certezas en caso de necesidad de utilizar la fuerza", enfatizó.

Las declaraciones de la representante gremialista surgen luego de que, durante su cuenta pública, el director del INDH emitiera severos reparos a la legislación. En dicha instancia, Ljubetic aseveró que la normativa "es, a mi juicio, probablemente, uno de los atentados más relevantes contra, al menos, la posibilidad del cumplimiento efectivo del mandato del INDH. La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan (...) atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial".

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