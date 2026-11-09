Congreso despacha a ley el proyecto que flexibiliza la instalación de los Slep pendientes

La Cámara de Diputados despachó la iniciativa que permite ajustar el traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que restan y que busca velar por las mejores condiciones posibles para la gestión de la educación pública durante la transición al nuevo sistema, creado mediante la Ley 21.040 de 2017, a fin de ajustarse a las distintas realidades de las comunas del país.

La Ley 21.040 establece la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que entrarán en régimen mediante el traspaso gradual de los jardines, escuelas y liceos públicos desde los municipios. A nueve años de su implementación, esta reforma está a mitad de camino: 36 SLEP administran hoy sus establecimientos y 177 comunas aún no traspasan su educación.

La implementación ha enfrentado problemas, sin embargo, el proceso se ha ido ajustando continuamente para seguir adelante, por lo que la iniciativa despachada por la Cámara faculta a reprogramar, por única vez, la entrada en funcionamiento de los 12 SLEP que aún no han sido creados, con plazo máximo a 2030, que es el mismo que contempla la ley vigente.

Asimismo, el proyecto autoriza —vía resolución fundada de los Ministerios de Educación y Hacienda— la postergación de hasta por un año del traspaso de un SLEP que no esté preparado para recibir sus colegios, hasta al menos cuatro meses antes, con el fin de resguardar que ningún estudiante pase a un sostenedor que no esté preparado adecuadamente para funcionar.

MUNICIPIOS CON BUEN DESEMPEÑO

Por otro lado, la iniciativa facilita que municipios con buen desempeño —académico y financiero— puedan solicitar la postergación del traspaso al SLEP, sin impedir el avance del mismo, abriendo la opción a las municipalidades que deben traspasar sus establecimientos el próximo año y que no han tenido la opción de solicitar la postergación.

Actualmente, los sostenedores municipales que quieren hacerlo deben cumplir tres requisitos simultáneos: i) buen desempeño financiero, ii) buen desempeño académico y iii) presentar un aumento de matrícula. Considerando la caída en la natalidad, el proyecto propone que, cumpliendo el requisito financiero, baste uno de los siguientes para poder postergar el traspaso: buen desempeño según la Agencia de Calidad, evolución de la matrícula dentro del 50% mejor de su región o asistencia promedio de al menos 90%.

Además, la norma permite a los municipios que hayan postergado el traspaso mantener su educación mientras exhiban mejor desempeño educativo y financiero que el SLEP al que les corresponde traspasar. Con todo, deberá traspasar sus establecimientos a más tardar en 2035 (mismo plazo de la ley vigente).

TRASPASOS EN ENERO DE 2027

El proyecto aprobado por la Cámara mandata el traspaso del servicio educativo a tres SLEP en 2027 por el solo ministerio de la ley y en principio, no aplica a los 11 SLEP a los que les corresponde recibir sus establecimientos en enero de 2027.

Sin embargo, debido a temas presupuestarios y administrativos, el proyecto de ley de Presupuestos propone avanzar con el traspaso en enero de 2027 de seis SLEP que son los que se encuentran en condiciones adecuadas para recibir sus establecimientos: Antofagasta, Valle Cachapoal, Hanga Roa, La Quebrada, El Reloncaví y Talagante.

En este contexto, y en atención a las preocupaciones manifestadas por actores locales, se incorporó una indicación que fija el traspaso de otros 3 SLEP en julio de 2027, una vez que estén en condiciones de hacerlo: Los Cerezos (Maule), Los Copihues (Biobío) y El Litoral (Valparaíso).

La ministra María Paz Arzola destacó que tras la aprobación en segundo trámite “vamos a poder despachar a ley este proyecto que nos permite ajustar el traspaso a los servicios Locales de Educación Pública, los SLEP, y de esta forma asegurar que en la transición hacia esta nueva institucionalidad podamos garantizar las mejores condiciones para la gestión de la educación pública”.

La secretaria de Estado agregó que la iniciativa “implica que los municipios de buen desempeño van a poder permanecer más tiempo con sus establecimientos educativos. Así que esta es una buena noticia para las familias que han optado por la educación pública”.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, planteó que “lo que estamos haciendo con este proyecto es perfeccionar su implementación, incorporando mayor flexibilidad para que los traspasos se realicen de manera ordenada y con las condiciones necesarias para funcionar adecuadamente. Las decisiones sobre los traspasos deben priorizar el bienestar de los estudiantes y el adecuado funcionamiento de sus establecimientos".

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