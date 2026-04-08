Congreso despacha a ley aumento de penas por tráfico de fentanilo y drogas peligrosas

Listo para convertirse en ley de la República quedó el proyecto que endurece las penas al tráfico ilícito de sustancias o drogas que, aun en pequeñas cantidades, sean capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

El Senado aprobó las dos enmiendas que hizo la Cámara de Diputados a la iniciativa, incluyendo la eliminación del listado explícito de sustancias altamente tóxicas como fentanilo, carfentanilo, ketamina y metanfetamina, dejándolo remitido a un reglamento por estimar que si quedaba en la ley iba a rigidizarla.

En el debate hubo coincidencia en la importancia de agravar las penas para quienes trafiquen, aunque sea en pequeñas dosis, drogas altamente adictivas y letales como el fentanilo, también conocido como la "droga zombie", argumentando que si no se actúa con celeridad, está situación puede escaparse de las manos.

Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro aseguró que "el fentanilo no es cualquier droga. Bastan apenas 2 miligramos para causar la muerte. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina".

En tanto, los senadores Rodolfo Carter e Iván Flores recordaron que en Estados Unidos, esta sustancia ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis y que hubo un episodio en Buenos Aires de 125 muertes por medicamentos contaminados con fentanilo.

Se señaló que agravar las penas es un tema de seguridad nacional y significa un endurecimiento de la respuesta del Estado frente a quienes trafican estas sustancias.

No obstante, la senadora Claudia Pascual indicó que habría preferido mantener en la legislación el listado explícito de las sustancias, a fin de dar una señal más fuerte.

Además, la senadora Yasna Provoste planteó que cuando se coloca el foco en la violencia escolar, no se pueden obviar los efectos del consumo de drogas.

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