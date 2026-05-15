Confusam denuncia impacto en la atención pública por recorte en salud primaria y declara Alerta Nacional

La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada de Chile (Confusam) denunció que la ministra de Salud, May Chomalí, "faltó a la verdad" al asegurar que no habría recortes en el área, pues estos finalmente si se materializaron.

A través de una declaración publica, el organismo aseguró que la secretaria de Estado “faltó a la verdad con nuestra organización, ya que siempre señaló que los recortes en salud primaria no afectarían la atención directa de nuestros usuarios y usuarias. Sin embargo, el reciente decreto de Hacienda sobre recortes en salud, da cuenta de lo contrario”.

Y agregó que “con estupor comprobamos que, además, del congelamiento por dos años del per cápita basal y las alzas en combustible, ¡se nos arrebatan casi 19 mil millones de pesos del presupuesto destinado a la salud municipal! En un contexto en que la salud primaria ya venía desfinanciada desde el Gobierno anterior, este nuevo golpe profundizará las brechas sanitarias que ya existen, y que serán resentidas por la mayoría de las personas de este país, que se atienden en atención primaria”.

El comunicado detalló que “las brechas más dolorosas" son:

La pesquisa precoz de cánceres , principal causa de muerte de los chilenos y chilenas. "Este Gobierno apostó erróneamente a comprar recursos oncológicos en el nivel secundario privado, donde muchas veces se llega tarde y los costos se incrementan enormemente, desangrando aún más a la salud pública", dijo la Confusam.

, principal causa de muerte de los chilenos y chilenas. "Este Gobierno apostó erróneamente a comprar recursos oncológicos en el nivel secundario privado, donde muchas veces se llega tarde y los costos se incrementan enormemente, desangrando aún más a la salud pública", dijo la Confusam. Salud mental , con un 32 por ciento de la población que se siente triste o deprimida. "Ante este panorama, la salud municipal no puede dar respuesta por la gravísima carencia de siquiatras y otros profesionales", afirmó.

, con un 32 por ciento de la población que se siente triste o deprimida. "Ante este panorama, la salud municipal no puede dar respuesta por la gravísima carencia de siquiatras y otros profesionales", afirmó. La pesquisa y tratamiento por enfermedades crónicas, que "alcanza apenas a un 15 por ciento porque no existe personal suficiente para detectarlas y hacer el seguimiento correspondiente".

"Ministra, este nuevo golpe a los recursos de nuestro sector, nos acerca al desmantelamiento de la salud pública, no seamos ilusos como para seguir negándolo. Cada peso recortado hoy en salud, llevará mañana a gastar el doble. El brutal recorte a los hospitales, terminará asfixiando también al nivel primario, generando una grave crisis sanitaria que traerá más enfermedad y muerte a nuestros compatriotas", aseveró.

"Es por estas razones, que Confusam declara: Alerta Nacional en cada establecimiento de la atención primaria de Chile. No permitiremos que se desmantele un sistema de salud pública que tanto nos ha costado construir y del cual estamos orgullosos", finalizó la declaración pública del organismo.

PURANOTICIA