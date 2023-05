Confirman un caso de tuberculosis en colegio de La Florida: descartan que se trate de un brote

Una alumna de un colegio de La Florida fue diagnosticada este martes con tuberculosis, enfermedad supuestamente erradicada en nuestro país. Las autoridades iniciaron un seguimiento al interior del Colegio Politécnico Vicente Valdés ante eventuales nuevos casos.

Según reporta Emol, la secretaria general de la Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida, Janett Fernández, informó que "en este minuto tenemos un caso aislado de una menor que fue por consulta en el Hospital de La Florida".

"Se siguen haciendo exámenes, a través de nuestro Cesfam Bellavista nos han pedido la colaboración al Servicio Salud Oriente y al Hospital de La Florida que están dirigiendo este tratamiento y diagnóstico", añadió.

Agregó que hasta el momento se han detectado siete casos "que no son reactivos", explicó Fernández. Esto quiere decir, según la encargada de salud municipal, "que no están contagiando". "Se les seguirán haciendo exámenes para ratificar que no tengan tuberculosis", dijo.

Desde la Municipalidad descartan que esta situación se trate de un brote: "En este minuto solamente tenemos un caso, que no nace en el Colegio, sino en una consulta particular por situación de enfermedad que se vio afectada", precisó Janett Fernández.

Para prevenir la propagación de la enfermedad, la casa consistorial ha dispuesto la realización de exámenes preventivos a todos los alumnos y alumnas de la comunidad educativa, especialmente, a través de la baciloscopia, que detecta la presencia del virus en el organismo.

"Estamos a la espera de la autorización del colegio y de los propios apoderados de los alumnos involucrados para proceder a este examen", declaró la Corporación Municipal.

(Imagen: ADN)

