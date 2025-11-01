Confirman que cuerpo encontrado en Río Maipo corresponde al joven desaparecido

La delegada presidencial en la Provincial de Talagante, Stephanie Duarte, confirmó que el cuerpo encontrado la mañana de este sábado en el Río Maipo corresponde al adolescente boliviano que era intensamente buscado desde el jueves.

“Desde el primer día nos pusimos como meta encontrar a Adrián, de 14 años, estamos junto también a las familias y tras el fuerte trabajo de las instituciones que nos acompañan a mis espaldas, se confirmó el cuerpo de este joven", comentó la delegada, añadiendo que la madre del fallecido se encuentra de camino a nuestro país.

Las labores de rastreo se concentraron en el mismo punto donde el adolescente, de nacionalidad boliviana, ingresó al río junto a un grupo de amigos en una zona no habilitada para el baño. Fue allí donde perdió el rastro el pasado jueves en horas de la tarde.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana y la Delegación Provincial de Talagante se coordinó apoyo psicológico y logístico para la familia del menor, incluyendo la gestión del traslado de su madre al país.

Las causas de la muerte serán determinadas por el Servicio Médico Legal, mientras las autoridades reiteraron el llamado a evitar el ingreso a cauces no habilitados para el baño, especialmente ante el aumento del caudal en esta época del año.

