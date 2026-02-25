Confirman muerte de nueva víctima de explosión en Renca: cifra de fallecidos sube a 12

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confimó que una nueva víctima de la explosión y posterior incendio en Renca perdió la vida, llegando a 12 los fallecidos.

Cabe recordar que la tragedia se registró el jueves 19 de febrero en la intersección de ruta 5 Norte con la autopista hacia General Velásquez, en la región Metropolitana.

La duodécima víctima recibía atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS hasta donde fue trasladado el mismo día producto de la gravedad de sus heridas.

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó al respecto que "en este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida".

Cabe hacer presente que aún permanecen nueve personas hospitalizadas, tanto en la red pública como en la privada, cinco de las cuales permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital. Los otros cuatro están en cuidados intermedios.

El accidente se produjo luego que un camión de Gasco que transportaba gas licuado se volcara tras ingresar a la pista, instante donde el conductor perdió el control y provocó una explosión que posteriormente se convirtió en un incendio de proporciones.

