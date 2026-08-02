Cadem: Kast alcanza 60% de desaprobación en medio de debate por aranceles

La más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem entregó nuevos antecedentes sobre la percepción ciudadana respecto de la política comercial de Chile, las relaciones con Estados Unidos y China, además de la evaluación del Gobierno frente al reciente aumento de los aranceles aplicado por la administración estadounidense.

Uno de los principales resultados del sondeo muestra que el 67% de los consultados considera que Chile debe mantener una economía abierta al mundo, mientras que un 24% opta por un modelo más proteccionista y un 9% no manifestó una preferencia.

Respecto de las relaciones comerciales, China aparece como el principal socio que debería privilegiar el país, con un 52% de las preferencias. Le siguen la Unión Europea con 38% y el bloque conformado por Canadá, Australia y Nueva Zelanda con 37%.

Al consultar cuál debería ser el principal socio estratégico de Chile, el 54% de los encuestados respondió que el país debe mantener una relación equilibrada con Estados Unidos y China. En tanto, un 29% se inclinó por fortalecer los vínculos con China y un 14% por privilegiar a Estados Unidos.

La encuesta también abordó la decisión del Gobierno estadounidense de elevar los aranceles a productos chilenos desde un 10% a un 12,5%. Frente a esa medida, el 87% manifestó estar en desacuerdo, mientras que solo un 6% dijo apoyarla.

Sobre las consecuencias de esta decisión, un 74% estimó que el incremento de los aranceles tendrá efectos negativos tanto sobre la economía chilena como sobre las exportaciones del país.

Consultados por las medidas que debería adoptar el Ejecutivo, el 48% consideró que la prioridad debe ser buscar nuevos mercados para las exportaciones nacionales, un 36% optó por negociar directamente con Estados Unidos para reducir o eliminar los aranceles y un 12% planteó responder con medidas similares para productos estadounidenses.

En cuanto a la evaluación del Gobierno, la encuesta muestra que un 57% desaprueba la forma en que la administración del presidente José Antonio Kast ha manejado la relación con Estados Unidos, mientras que un 29% la aprueba.

El sondeo también incluyó la evaluación presidencial, donde Kast alcanzó un 36% de aprobación y un 60% de desaprobación, igualando el nivel más alto de evaluación negativa registrado a comienzos de julio.

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