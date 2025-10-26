Confirmado: Cuerpo encontrado en Calera de Tango es identificado como Krishna Aguilera

Durante la madrugada del domingo, fue encontrado un cuerpo femenino semienterrado en el sector de Catemito, comuna de Calera de Tango. Tras las diligencias iniciales, el fiscal Paul Martinson y el prefecto inspector Jorge Abate confirmaron que corresponde a Krishna Aguilera, joven de 19 años desaparecida desde el 4 de octubre.

Según T13, el hallazgo se produjo en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que ya contaba con cinco personas detenidas vinculadas al caso. Entre ellos se encuentra Juan Beltrán (44), quien acompañaba a la víctima la última vez que fue vista en San Bernardo. Los otros imputados —la pareja actual de Beltrán, su madre y dos hombres— permanecen en prisión preventiva.

El fiscal Martinson indicó que el cuerpo “se encontraba enterrado y con piedras que lo cubrían”, y que su identificación se realizó mediante huellas dactilares. El prefecto Abate señaló que “se logra el hallazgo de Krishna en este sector, en este sitio del suceso, el cual ha sido trabajado por parte del laboratorio, distintas unidades especializadas a fin de determinar fehacientemente cómo ocurrieron estos hechos”.

La investigación, según el fiscal Marcos Pastén, pasó de un caso de secuestro simple a uno de “secuestro con homicidio”. “El tribunal encontró plausibles nuestros antecedentes y es lo que estamos nosotros abocados principalmente a acreditar”, afirmó.

Las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

