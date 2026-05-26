Carabineros destaca resultados obtenidos y estrategias de combate al narcotráfico: se han incautado 45 toneladas de drogas en 2026

Carabineros destacó los resultados obtenidos y las estrategias que se han utilizado en el combate al narcotráfico, en una intervención que se extiende entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

En una pauta por el plan "Rural Cannabis 2025-2026", el general director, Marcelo Araya, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia y el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, destacaron que en lo que va de este año se han decomisado 45 toneladas de droga en distintos operativos.

Desde Carabineros destacaron el trabajo que se desarrolla de manera coordinada y permanente junto al Ministerio Público, con el Ministerio de Seguridad, fiscales especializados y el Departamento OS-7, además del apoyo de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de la Prefectura Aérea.

Estas unidades han permitido acceder a sectores de alta complejidad geográfica donde operan organizaciones dedicadas al cultivo y distribución ilícita de drogas, las que cuentan con cadenas logísticas y estructuras organizadas.

La institución uniformada informó, además, que entre octubre y abril fueron destruidas más de 400 mil plantas de cannabis incautadas en diversos procedimientos policiales y gracias al despliegue de controles y fiscalizaciones en rutas estratégicas, tanto en pasos fronterizos como en carreteras conectadas con la ruta 5, se logró impedir el traslado y distribución de droga hacia distintos puntos de Chile.

Asimismo, se destacó que a la fecha se han incautado aproximadamente 45 toneladas de drogas, principalmente marihuana, equivalentes a cerca de 500 mil millones de pesos.

Y, con estas cifras, desde Carabineros afirmaron que continuarán fortaleciendo sus capacidades investigativas y el trabajo de sus unidades especializadas para evitar que estas sustancias lleguen a barrios y establecimientos educacionales.

Además, recalcaron que el combate al crimen organizado se mantiene activo mediante un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones, Aduanas, la policía marítima y el Ministerio Público.

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