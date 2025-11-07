Conductores quedan completamente bajo el agua en un paso bajo nivel en Ñuñoa: exigen indemnización a la municipalidad

Dos conductores, una mujer y un hombre, debieron escapar a nado la madrugada de este viernes de un paso bajo nivel inundado en la comuna de Ñuñoa de la capital. No sufrieron lesiones, pero sus vehículos sufrieron pérdida total por lo que exigieron una indemnización de la municipalidad.

El incidente se registró a las 6:30 horas de este viernes en el paso de calle Eduardo Castillo Velasco con Ramón Cruz, el que se inundó producto de las intensas lluvias de anoche en la capital. Dos conductores no advirtieron la situación y quedaron bajo el agua.

La conductora afectada, Cecilia Navarro, expresó que “uno viene con una velocidad no menor en esta calle. Yo veo esto, trato de frenar, pero el auto entra al agua y no hubo cómo sacarlo”.

"El agua subía de a poco. Yo quedé al principio, pero el auto comenzó a avanzar pese a que frené y puse reversa. Todo pasó como en 5 minutos", añadió. Tuvo que bajar el vidrio y salir a nado.

“No había ningún aviso, unos conos o algo, avisando que había este problema, porque de allá no se nota la cantidad de agua… No logro entender cómo la municipalidad tiene esta situación aquí, sin dar ningún aviso”, reclamó.

El otro conductor, José Navarro, también criticó que “no había ninguna señalización… Al final salí, el agua me llegaba hasta el cuello”.

“Venían más autos, les hacía con las manos que no avanzaran… Según los vecinos, anoche estaba la camioneta de la municipalidad y después se fue. Hoy en la mañana no había ninguna señalización”, agregó.

Ambos conductores recibieron ayuda de los vecinos, quienes les proporcionaron ropa seca y café mientras llegaban familiares en ayuda.

PURANOTICIA