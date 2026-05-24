Conductor murió luego de violento choque en Maipú

Durante la madrugada de este domingo, el conductor de un auto en el que iban otras tres personas perdió la vida por un violento accidente producido en 5 de Abril con Segunda Transversal, en la comuna de Maipú.

Cuando el vehículo –un Suzuki Swift de color azul- tomaba una pronunciada curva, la víctima perdió el control e impactó una barrera de contención. Un pedazo de fierro entró al móvil e impactó al conductor, quien falleció en el lugar.

"Cerca de las seis de la mañana, un vehículo que se movilizaba de norte a sur y que de acuerdo a información preliminar de la SIAT presumiblemente iba a exceso de velocidad, perdió el control al doblar una curva", dijo el mayor de Carabineros Danilo Vauhnik, de la 52a. Comisaría Rinconada Maipú.

El oficial añadió que "un adulto de sexo masculino falleció en el lugar, donde trabajan equipos especializados para establecer cuáles fueron las circunstancias del hecho y si hubo o no consumo de alcohol o estupefacientes".

El carabinero explicó que en el sitio del accidente hay "unas rejas verdes de protección, y una de ellas entró al auto producto del choque y causó la muerte de la persona".

El sitio del hecho es urbano, y ahí no debe circularse a más de 60 kilómetros por hora.

"Por eso hacemos un llamado a conducir con precaución, más aunque ahora que ha habido neblina en este y en otros sitios", cerró el mayor Danilo Vauhnik.

Los restantes tres pasajeros llegaron por sus propios medios al Hospital El Carmen d Maipú, y de forma preliminar se supo que tenían heridas leves.

PURANOTICIA