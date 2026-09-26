Conductor muere baleado durante el robo de su vehículo en Recoleta

Un hombre murió luego de ser baleado durante el robo de su vehículo registrado la noche de este viernes en avenida Santa María, en la comuna de Recoleta, hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI.

El ataque ocurrió cerca de las 21:20 horas, a la altura de la intersección con Puente Loreto. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima se desplazaba en un Chevrolet Onix gris cuando fue abordada por varios sujetos que se movilizaban en otro automóvil.

Los individuos descendieron del vehículo y obligaron al conductor a bajar. En ese momento le dispararon en la zona abdominal y posteriormente huyeron a bordo del automóvil de la víctima.

El hombre fue trasladado inicialmente hasta un recinto asistencial y posteriormente derivado a la Ex Posta Central, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El comisario Marcelo Navarro Benucci, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, señaló que “respecto a la dinámica, en este momento el personal está levantando cámaras en el lugar, a fin de poder establecer la dinámica del hecho, empadronamiento de testigos de igual forma y otras diligencias”.

El detective agregó que “se encuentra evidencia balística en el lugar, así como también evidencia biológica, la cual va a ser levantada y analizada por el Laboratorio de Criminalística”.

La investigación busca establecer con precisión cómo se produjo el ataque y determinar la participación de los sujetos involucrados. Los detectives también trabajan en la revisión de registros de cámaras y el empadronamiento de testigos para reconstruir lo ocurrido.

PURANOTICIA