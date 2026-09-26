Asesinan a balazos a un hombre en un galpón abandonado de Independencia

Un hombre murió tras ser atacado a balazos durante la noche de este viernes al interior de un galpón abandonado ubicado en calle Cruz, en la comuna de Independencia.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas y, de acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, los disparos habrían sido efectuados desde un vehículo que se desplazaba por el sector.

La víctima, de aproximadamente 30 años, recibió múltiples impactos balísticos y, hasta el momento, permanece como NN. Su identidad deberá ser establecida mediante las diligencias realizadas por los equipos policiales, entre ellas el trabajo de huellas.

En el sitio del suceso fueron encontradas alrededor de 26 evidencias balísticas, las que serán sometidas a peritajes para establecer, entre otros aspectos, cuántas armas pudieron haber sido utilizadas en el ataque.

El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios de la PDI, explicó que una cámara de seguridad habría registrado parte de la dinámica del crimen.

“En las imágenes se observa la llegada de sujetos desconocidos a bordo de un vehículo gris, quienes habrían efectuado los disparos contra la víctima”, señaló el detective.

Tras el ataque, los ocupantes del automóvil habrían escapado en dirección al poniente. La PDI trabaja ahora en el levantamiento y análisis de registros de distintas cámaras para reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a los responsables.

El inmueble donde ocurrió el homicidio corresponde a un galpón abierto y desocupado al que suelen concurrir personas en situación de calle, quienes están siendo consideradas como eventuales testigos por los investigadores.

Por ahora, tampoco se ha establecido un vínculo entre la víctima y quienes participaron en el ataque ni existen antecedentes que permitan confirmar que se trate de un ajuste de cuentas.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística, por instrucción de la Fiscalía ECOH, con diligencias destinadas a esclarecer la dinámica del homicidio y determinar la identidad de sus autores.

PURANOTICIA