Conductor en estado de ebriedad impacta patrulla y deja a funcionaria de Carabineros lesionada en la ruta 68 de Lo Prado

Una funcionaria de Carabineros resultó herida de mediana gravedad en medio de un procedimiento policial en la ruta 68, a la altura de Pajaritos, en Lo Prado, donde un conductor en estado de ebriedad colisionó una patrulla e impactó a la uniformada.

El hecho se registró después de que efectivos policiales, tras una persecución, dieron alcance a un vehículo con encargo por robo y detuvieron a un joven de 18 años y dos adolescentes de 17 por el delito de receptación, todos con antecedentes policiales.

Mientras se adoptaba el procedimiento y el carro policial permanecía detenido con sus balizas encendidas, un tercer vehículo lo impactó por la parte posterior y lesionó a la funcionaria, quien fue trasladada en helicóptero al Hospital de Carabineros.

En tanto, el conductor, de nacionalidad chilena, de 38 años, quien iba acompañado, se encuentra detenido en la 44ª comisaría de Lo Prado.

