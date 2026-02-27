Israel volvería a la Fidae 2026, pero solo con empresas y sin pabellón oficial

Las empresas israelíes volverían a participar en la Fidae en su versión 2026, la cual se desarrollará entre el 7 y el 12 de abril en el aeropuerto de Pudahuel.

Su regreso será solo a nivel empresarial, por lo que no habrá pabellón del país ni representantes oficiales del Estado de Israel.

Este regreso ocurriría a menos de un mes del término del mandato del Presidente Gabriel Boric, quien excluyó a Israel en 2024 por el conflicto en Gaza.

Israel es uno de los proveedores más relevantes de material y tecnología para las Fuerzas Armadas chilenas, por lo cual algunos parlamentarios valoraron su retorno a la feria.

La Fidae 2026 reunirá a actores globales de la industria aeroespacial y de defensa, con firmas como Lockheed Martin, Boeing y Airbus, además de europeas como Saab, Leonardo y Thales, y compañías de potencias emergentes.

En tanto, la Comunidad Palestina en Chile manifestó su profunda preocupación y rechazo a la participación de las empresas israelíes en la Fidae 2026.

La entidad señaló que confía en que dicha medida no se concrete, ya que, de confirmarse, sería un "preocupante retroceso" en la política de Estado que Chile de condena a graves violaciones del derecho internacional.

La comunidad recordó que fue “el Presidente Sebastián Piñera quien inauguró este criterio en la Fidae 2022 al excluir la participación de empresas rusas tras la invasión de Ucrania”.

PURANOTICIA