Conductor de microbús escapó de fiscalización, chocó un vehículo y dejó dos lesionados en San Bernardo

Un chofer de un microbús rural al escapar de una fiscalización dejó a dos personas lesionadas y a un vehículo chocado en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Este hecho se produjo mientras funcionarios del ministerio de Transporte realizaban un control vehicular rutinario.

Al momento de revisar el bus del servicio Buin-Maipo, el conductor se negó a ser revisado y se dio a la fuga, pese a llevar pasajeros.

"Durante una fiscalización semanal que habitualmente realiza la Dirección de Inspecciones con el ministerio de Transporte, una micro de estas rurales se da a la fuga y choca un vehículo", informó el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Uno de los lesionados fue el conductor de una camioneta que también estaba siendo controlado, quien "está bajo supervisión médica, a propósito del latigazo por el golpe", así como también "un funcionario de Inspecciones, con lesiones menores", agregó.

En conversación con "Mucho Gusto" de Mega, un testigo que iba a bordo del microbús rumbo a su trabajo, relató que al conductor "lo hicieron detenerse y él al girar les dice (a los funcionarios) 'sí, voy a parar, voy a parar'".

Complementó que "como que se va haciendo a la derecha, pero se tira de nuevo hacia la izquierda", para luego escapar.

"Aceleró fuertemente, le mandó el golpe a la camioneta blanca y siguió avanzando", relató.

Cabe señalar que una hora y media después de este hecho, se logró dar con el paradero de la micro, sin embargo, estaba sin su conductor.

(Imagen: Meganoticias)

PURANOTICIA