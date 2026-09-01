Conductor de 51 años fue detenido en Lampa con patentes de la "República errante de Menda" y carnet de "Lemuria"

Carabineros de Lampa detuvo a un conductor que fue sorprendido en la ruta 5 Norte mientras circulaba en un vehículo con patentes falsas de la "República errante de Menda". No solo eso, el sujeto también portaba un carnet de identidad de la ficticio "República de Lemuria".

El individuo se identificó como Martín Carlos Adrián Lemurión, ciudadano de la "República de Lemuria" y mostró el documento falso, mientras que en el vehículo exhibía patentes de color azul que imitan a las diplomáticas. Ante la evidente falsedad fue trasladado a la Tenencia de Carreteras de Lampa.

En el cuartel dijo que tenía inmunidad diplomática, pero la verificación biométrica y de datos confirmó que se trata de un simple ciudadano chileno de 51 años de edad, sin antecedentes policiales. Quedó detenido y a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El conductor deberá enfrentar cargos por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad. Su control de detención y eventual formalización se realizará en el Juzgado de Garantía de Colina.

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