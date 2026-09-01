Condenan a presidio perpetuo simple al autor del secuestro con homicidio en Estación Central

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte obtuvo una condena de presidio perpetuo simple, que establece un mínimo de 20 años de cárcel antes de poder optar a beneficios, en contra de Jesús Yeuris González Flores, acusado por el secuestro con homicidio de M. R., ocurrido el 17 de diciembre de 2023 en la comuna de Estación Central.

La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, luego de que el tribunal estableciera que el acusado participó directamente en la privación de libertad de la víctima, quien posteriormente fue asesinada.

De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, González Flores, junto a otro sujeto que no ha sido identificado, obligó a la víctima a subir a un vehículo y la trasladó hasta un lugar desconocido. En ese sitio, el hombre fue amarrado y posteriormente asesinado.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 6 de febrero de 2024, en un camino de la comuna de Lampa, casi dos meses después de su desaparición.

Entre los principales antecedentes aportados por la Fiscalía estuvieron registros de cámaras de seguridad obtenidos en el sector donde ocurrieron los hechos. Las imágenes permitieron situar al acusado junto a la víctima momentos antes de su desaparición y evidenciar su participación en el traslado de la víctima bajo intimidación.

La investigación también permitió reunir testimonios destinados a establecer la identidad del acusado, quien posteriormente fue reconocido durante la indagatoria y en el desarrollo del juicio oral.

A estos antecedentes se sumaron diversas diligencias investigativas, entre ellas análisis comparativos de imágenes y la recopilación de antecedentes relacionados con el comportamiento de González Flores después de ocurrido el delito. Entre estos últimos, la Fiscalía destacó el abandono repentino del lugar donde residía tras la desaparición de la víctima.

Asimismo, el Ministerio Público presentó evidencia pericial del Servicio Médico Legal, cuyos resultados permitieron establecer que la muerte fue consecuencia de acciones violentas ejercidas sobre la víctima. Estos antecedentes permitieron descartar otras hipótesis y confirmar la existencia del homicidio.

Finalmente, en su resolución, el tribunal concluyó que la prueba presentada durante el juicio permitió acreditar más allá de toda duda razonable la ocurrencia del secuestro con homicidio y la participación del acusado en calidad de autor ejecutor.

Los jueces valoraron especialmente la concordancia y solidez de los distintos medios probatorios presentados por la Fiscalía, elementos que permitieron sustentar la condena de presidio perpetuo simple contra González Flores.