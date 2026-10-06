Condenan a cinco personas por red de evasión tributaria y lavado de activos que defraudó más de $9.600 millones

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cinco personas por su responsabilidad en una compleja red de evasión tributaria y lavado de activos que operó entre 2017 y 2019 y que provocó un perjuicio fiscal superior a los $9.600 millones, de acuerdo con la querella presentada y tramitada por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En concreto, el monto defraudado al Fisco mediante devoluciones indebidas de IVA Exportador ascendió a $9.673.213.539. Sobre esta cifra se calculó la multa impuesta a los principales responsables del esquema, la que, en conjunto, alcanzó los $19.346.427.078.

Según los antecedentes recopilados durante la investigación y aceptados por los condenados en el juicio, los imputados articularon una cadena de tres sociedades relacionadas para traspasar crédito fiscal IVA de manera fraudulenta y obtener así devoluciones indebidas de impuestos.

Durante el proceso se estableció que, entre enero de 2017 y julio de 2019, la empresa BMC International Chile, cuyo representante legal era Patricio Ramírez, solicitó y obtuvo fraudulentamente devoluciones de IVA Exportador, incorporando facturas falsas en 33 formularios de devolución de IVA Exportador, lo que le permitió obtener una devolución efectiva de $9.673.213.539.

En el periodo analizado también se constató la facilitación sistemática de documentación tributaria falsa para generar crédito fiscal inexistente. De esta forma, 11 sociedades de papel emitieron 280 facturas falsas a la empresa Copavi, que a su vez emitió 423 facturas falsas a la sociedad Molina Exportadores. Esta última, finalmente, emitió 1.218 facturas falsas a BMC Internacional Chile, configurando una compleja red de facturación que permitió concretar el fraude.

El tribunal estableció además que, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos, los principales responsables recurrieron a testaferros, incluidos familiares directos, y a la adquisición de bienes raíces, vehículos y otros activos a nombre de sociedades y personas relacionadas, configurando así el delito de lavado de activos.

Entre los bienes decomisados figuran inmuebles ubicados en Linares, Pucón y Talca, además de vehículos, entre ellos un BMW y una camioneta Toyota registrada a nombre de BMC International Chile, dinero en efectivo y fondos retenidos en múltiples cuentas bancarias.

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