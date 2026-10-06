Carabinero de franco frustró a balazos violento robo de vehículo con una familia en su interior en Puente Alto

Un carabinero de franco evitó a balazos el robo de un vehículo con una familia a bordo en la comuna de Puente Alto. El funcionario disparó en cinco oportunidades en contra de los delincuentes y los obligó a darse a la fuga.

El hecho ocurrió en calle Juan de Dios Malebrán, donde cuatro sujetos bajaron de un vehículo e intentaron asaltar a una familia que se encontraba en el interior de un automóvil. Esto fue observado por el funcionario, quien intervino con su arma particular.

Sobre lo ocurrido, el teniente Bruno Sepúlveda, oficial de Ronda de la Prefectura Cordillera de Carabineros, informó que "descienden cuatro sujetos desde un vehículo tipo sedán, color gris, intentando sustraer un vehículo que estaba estacionado con una familia completa en su interior: el propietario, su esposa y su hija de 3 años de edad".

"Comienzan a golpear el vehículo con armas de fuego, intimidando a las víctimas, situación visualizada por un funcionario de servicio activo, el cual se encuentra en su día libre, procediendo a identificarse como carabinero", añadió.

Luego, indicó que el funcionario policial usó su arma particular en cinco oportunidades, "la cual se encuentra debidamente inscrita, desconociéndose si alguno de los sujetos habría sido impactado. Abordan nuevamente el vehículo dándose a la fuga en dirección desconocida".

Finalmente, dijo que "entre las víctimas no se encuentra ninguna lesionada, dentro de los victimarios se desconoce si alguno fue impactado dentro de las percusiones que el funcionario debió realizar con su arma particular". El caso será investigado por Labocar y OS9 de Carabineros.

PURANOTICIA