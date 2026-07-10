Concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde la cárcel de Alta Seguridad de Santiago a Rancagua

Gendarmería, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros, concretó el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el “Comandante Ramiro”, desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) a la cárcel de Rancagua, como ordenó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras concretarse el traslado, el abogado de Hernández Norambuena, Mauricio Menares, señaló que "hace aproximadamente un mes, Mauricio fue trasladado desde la cárcel de Rancagua, sorpresivamente, al REPAS (…). Este traslado se realizó sin fundamento. Mauricio no cometió ninguna infracción ni cumple con el perfil para estar en este recinto y, pese a ello, había sido trasladado".

“Nosotros lo reclamamos en tribunales y nos dieron la razón. Se ordenó el traslado inmediato de Mauricio de regreso a Rancagua, lo que Gendarmería, por supuesto, no cumplió. De hecho, interpuso sucesivos recursos judiciales, todos declarados inadmisibles. Hoy día se operativiza el traslado de vuelta a Rancagua”, indicó.

El abogado argumentó que "nuestra tesis es que, derechamente, esto responde a una decisión del Gobierno del Presidente Kast, expresada a través del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien asume y, a los pocos días, Mauricio es trasladado a este recinto penitenciario”.

“Hay que recordar que el Presidente Kast hace poco dio unas declaraciones a propósito de unos traslados en Punta Peuco, donde dijo que precisamente esos traslados los había decidido él. Entonces, parece que no es la autoridad penitenciaria la que decidía el traslado, sino que es directamente el Gobierno”, agregó.

La defensa espera que Hernández Norambuena vuelva al mismo régimen penitenciario que mantenía antes de ser trasladado. “Hemos constatado que están ensañados con Mauricio y cabe la posibilidad, a nuestro juicio arbitraria y contraria a derecho, de que intenten someterlo a un régimen más intenso en Rancagua del que estaba previamente”, indicó.

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