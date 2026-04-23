Concejal de Hualpén fue detenido en el aeropuerto de Santiago tras afirmar que llevaba una bomba en su maleta

Un inusual procedimiento policial interrumpió la normalidad durante la mañana de este jueves en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El protagonista del suceso fue Marco Contreras Mella (PC), actual concejal de la comuna de Hualpén, quien terminó siendo detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de un conflicto originado con trabajadores de la aerolínea Latam, instancia en la que afirmó tener una bomba al interior de su maleta.

La captura del representante comunal se concretó debido a la infracción de las normativas establecidas en el Código Aeronáutico. Esto, como consecuencia directa de la alarma que generaron sus aseveraciones en el recinto.

Los datos recabados sobre el caso indican que el incidente se desató justo cuando la autoridad local se preparaba para tomar un vuelo con destino a La Serena. El reporte entregado por la policía detalla que el enojo de Contreras surgió luego de que le comunicaran la obligación de facturar su equipaje de cabina. Frente a esta instrucción, el pasajero reaccionó expresando en reiteradas ocasiones que llevaba consigo un artefacto explosivo.

Como resultado de estas declaraciones, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad correspondientes dentro del terminal aéreo. Finalmente, un equipo de personal especializado procedió a inspeccionar exhaustivamente los bolsos del edil, diligencia que permitió descartar por completo la existencia de cualquier tipo de elemento peligroso.

(Imagen de Facebook)

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