Conaf libera acceso a parques nacionales en todo Chile por el Día del Deporte 2026

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que los días 10, 11 y 12 de abril de 2026 se podrá ingresar gratuitamente a una selección de unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

La iniciativa apunta a incentivar la práctica deportiva y el disfrute de entornos naturales, facilitando el acceso sin costo a parques nacionales, reservas y monumentos naturales que cuentan con condiciones de accesibilidad universal para visitantes de todo el país.

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, relevó el sentido de esta apertura a la comunidad: "Nuestra misión no solo es conservar los ecosistemas, sino también asegurar que la comunidad pueda valorar y disfrutar de este patrimonio natural de forma responsable".

"Con esta iniciativa, queremos facilitar que todas las familias se sumen a la celebración del Día del Deporte, promoviendo el bienestar físico y la conciencia ambiental en entornos únicos y protegidos", añadió.

Para resguardar el correcto funcionamiento de cada recinto y respetar su capacidad de carga, el acceso gratuito se gestionará mediante un código de descuento disponible en la plataforma oficial de reservas.

PASOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO

Ingresar al sitio web www.pasesparques.cl .

. Elegir la unidad y la fecha de visita (10, 11 o 12 de abril).

Ingresar el código promocional: DEPORTE2026.

Seleccionar la opción de entrada con valor $0 y completar el proceso de nominación y descarga.

UNIDADES CON ACCESO LIBERADO

Arica y Parinacota: Parque Nacional Lauca.

Parque Nacional Lauca. Tarapacá: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. Antofagasta: Monumento Natural La Portada.

Monumento Natural La Portada. Atacama: Parque Nacional Pan de Azúcar.

Parque Nacional Pan de Azúcar. Coquimbo: Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Valparaíso: Reserva Nacional Lago Peñuelas.

Reserva Nacional Lago Peñuelas. Metropolitana: Parque Nacional Río Clarillo.

Parque Nacional Río Clarillo. O’Higgins: Reserva Nacional Río de Los Cipreses.

Reserva Nacional Río de Los Cipreses. Maule: Reserva Nacional Federico Albert.

Reserva Nacional Federico Albert. Ñuble: Reserva Nacional Ñuble.

Reserva Nacional Ñuble. Biobío: Parque Nacional Laguna del Laja.

Parque Nacional Laguna del Laja. La Araucanía: Monumento Natural Cerro Ñielol.

Monumento Natural Cerro Ñielol. Los Ríos: Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Los Lagos: Monumento Natural Lahuén Ñadi y Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

Monumento Natural Lahuén Ñadi y Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Aysén: Reserva Nacional Río Simpson y Reserva Nacional Coyhaique.

Reserva Nacional Río Simpson y Reserva Nacional Coyhaique. Magallanes: Reserva Nacional Magallanes.

PURANOTICIA