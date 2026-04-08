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Conaf libera acceso a parques nacionales en todo Chile por el Día del Deporte 2026

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La medida regirá entre el 10 y el 12 de abril e incluye diversas áreas protegidas del país, con el objetivo de promover la actividad física, el bienestar y la conexión con la naturaleza.

Conaf libera acceso a parques nacionales en todo Chile por el Día del Deporte 2026
Miércoles 8 de abril de 2026 11:07
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PASOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO
UNIDADES CON ACCESO LIBERADO

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que los días 10, 11 y 12 de abril de 2026 se podrá ingresar gratuitamente a una selección de unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

La iniciativa apunta a incentivar la práctica deportiva y el disfrute de entornos naturales, facilitando el acceso sin costo a parques nacionales, reservas y monumentos naturales que cuentan con condiciones de accesibilidad universal para visitantes de todo el país.

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, relevó el sentido de esta apertura a la comunidad: "Nuestra misión no solo es conservar los ecosistemas, sino también asegurar que la comunidad pueda valorar y disfrutar de este patrimonio natural de forma responsable".

"Con esta iniciativa, queremos facilitar que todas las familias se sumen a la celebración del Día del Deporte, promoviendo el bienestar físico y la conciencia ambiental en entornos únicos y protegidos", añadió.

Para resguardar el correcto funcionamiento de cada recinto y respetar su capacidad de carga, el acceso gratuito se gestionará mediante un código de descuento disponible en la plataforma oficial de reservas.

PASOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO

  • Ingresar al sitio web www.pasesparques.cl.
  • Elegir la unidad y la fecha de visita (10, 11 o 12 de abril).
  • Ingresar el código promocional: DEPORTE2026.
  • Seleccionar la opción de entrada con valor $0 y completar el proceso de nominación y descarga.

UNIDADES CON ACCESO LIBERADO

  • Arica y Parinacota: Parque Nacional Lauca.
  • Tarapacá: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.
  • Antofagasta: Monumento Natural La Portada.
  • Atacama: Parque Nacional Pan de Azúcar.
  • Coquimbo: Parque Nacional Bosque Fray Jorge.
  • Valparaíso: Reserva Nacional Lago Peñuelas.
  • Metropolitana: Parque Nacional Río Clarillo.
  • O’Higgins: Reserva Nacional Río de Los Cipreses.
  • Maule: Reserva Nacional Federico Albert.
  • Ñuble: Reserva Nacional Ñuble.
  • Biobío: Parque Nacional Laguna del Laja.
  • La Araucanía: Monumento Natural Cerro Ñielol.
  • Los Ríos: Reserva Nacional Mocho Choshuenco.
  • Los Lagos: Monumento Natural Lahuén Ñadi y Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
  • Aysén: Reserva Nacional Río Simpson y Reserva Nacional Coyhaique.
  • Magallanes: Reserva Nacional Magallanes.

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