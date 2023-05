Con urgencia simple, Gobierno ingresa al Congreso la ley corta de isapres

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley corta de isapres, que busca dar respuesta al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras privadas a regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados realizados mediante otras tablas.

Aunque aún no hay una cifra exacta, se estima que las compañías deberán devolver cerca de US$1.400 millones, lo que ha sido definido por las propias empresas como una "lápida para el sector".

En su resolución, el máximo tribunal fijó el 30 de mayo para que el dictamen pueda materializarse. Sin embargo, desde el Ejecutivo han adelantado que podrían solicitar más plazo.

De 11 artículos permanentes y siete transitorios, la iniciativa no incluye el monto exacto de lo que se deberá devolver y fue ingresada con urgencia simple. Comenzará a ser tramitada en el Senado.

En términos generales, la ley corta busca entregar condiciones para que las isapres puedan cumplir el fallo sin dejar de participar en el sistema de salud.

Para que implemente la sentencia dictada por la Corte Suprema, la Superintendencia tendrá facultades en el tratamiento de datos. En tanto, las isapres tendrán seis meses para informar el número de contratos afectados por la adecuación de precio, el monto total de la deuda y una propuesta de plan de pago. Este último deberá ser visado por un Consejo Asesor, el cual se creará mediante la nueva legislación.

Las aseguradoras no podrán distribuir sus utilidades hasta que no hayan pagado la totalidad de las devoluciones, los que no formarán parte de la garantía legal ni de los indicadores de liquidez y patrimonio.

Por otro lado, la SIS poseerá la capacidad de determinar el precio que las isapres cobran por las Garantías Explícitas de en Salud (GES).

Además, la propuesta busca fortalecer Fonasa mediante la modalidad «Cobertura Complementaria» que los afiliados puedan contratar seguros privados voluntarios mediante una prima al 7%, los cuales entregarán un esquema de cobertura con copagos mínimos garantizados.

Cabe recordar que también se informó que hubo pérdidas por $2.152 millones entre enero y marzo para las seis grandes empresas del rubro: Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida y Vida Tres. Es el noveno trimestre consecutivo de resultados negativos en el sector.

PURANOTICIA