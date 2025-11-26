Con test de drogas para alcaldes: Senado despachó a la Cámara el proyecto de Ley de Seguridad Municipal

El Senado despachó a tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados el proyecto de seguridad municipal.

Durante este miércoles, la Sala de la Cámara Alta aprobó la iniciativa que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

El proyecto propone la regulación de las facultades y obligaciones de los municipios en materia de prevención del delito y seguridad pública. Además, determina las tareas y atribuciones de los directores de seguridad pública.

Entre las enmiendas aprobadas por el Senado, se encuentra el incluir en la obligación del test de drogas a alcaldes, alcaldesas e integrantes del Concejo Municipal.

Por otro lado, el proyecto contempla que a través de los sistemas de televigilancia e infraestructura de prevención situacional, “solo podrán grabarse imágenes. No podrán grabarse sonidos de ninguna naturaleza y la captación de los mismos tendrá por única finalidad la generación de alertas”.

Las enmiendas que fueron incluidas deberán ser discutidas próximamente en la Cámara de Diputados.

