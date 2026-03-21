Con el exPresidente Boric a la cabeza, Frente Amplio realizó su primer congreso ideológico 

Con el objetivo de proyectar su rumbo político y reflexionar sobre los desafíos del sector, el Frente Amplio (FA) desarrolló este sábado 21 de marzo su primer congreso ideológico en la Universidad de Santiago (USACH), instancia que contó con la participación del exPresidente Gabriel Boric y diversas figuras del bloque.

Uno de los focos del encuentro frenteamplista estuvo en las críticas al actual Gobierno, especialmente en materias económicas y sociales.

En ese contexto, la presidenta del FA, Constanza Martínez, cuestionó la discusión en torno a los deudores del CAE, afirmando que el Ejecutivo está “tratando de justificar que un 0,3% gana $5 millones cuando sabemos que más del 55% de los deudores del CAE gana menos de 700 lucas. Eso es no tener, no solo una conexión con la realidad, sino estar jugando sucio".

La timonel también defendió avances del Gobierno anterior, destacando iniciativas como el Sistema Nacional de Cuidados y el royalty. A su juicio, "hoy día se quiere plantear esta idea de emergencia precisamente para poder reducir los impuestos a los superricos y para poder retroceder en ciertos derechos que no solo conseguimos en los últimos cuatro años, sino que conseguimos en las últimas décadas con organización y trabajo”.

En medio de un contexto que calificó como complejo, Martínez advirtió sobre los desafíos que enfrenta la democracia y la institucionalidad, aunque llamó a mantener una mirada optimista. “me parece que tenemos que mantener la esperanza”, expresó.

El encuentro también incluyó un panel con la participación de dirigentes y académicos, entre ellos los diputados Gonzalo Winter y Gael Yeomans, quienes abordaron el momento político de la izquierda.

Winter puso el acento en los riesgos de una eventual rearticulación apresurada del sector, señalando que “antes de la reflexión pertinente que le dé carne y que le dé fondo a un proyecto político, se armará una coalición en torno a la expectativa de retornar al gobierno. Y no que se arme una coalición en torno a las ideas, principios, valores, proyecto país que queremos encarnar”.

Por su parte, Yeomans enfatizó la importancia de fortalecer la organización interna del partido frente al escenario actual, indicando que “el mayor desafío hoy día es volver a construir partido y para eso, yo creo que el congreso del partido es una invitación”.

La jornada también contó con la presencia de exautoridades del Gobierno anterior, como el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, en un espacio que buscó sentar las bases del futuro político del Frente Amplio.

PURANOTICIA