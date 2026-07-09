Con bloqueo de accesos a terminales comenzó la paralización convocada por la Confederación portuaria

La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) inició la paralización convocada para este jueves con el bloqueo de los accesos a terminales. El gremio demanda al Gobierno cumplir con la distribución de un programa anual de 250 pensiones de gracia.

Los trabajadores paralizaron las faenas correspondientes al primer turno. Posteriormente, una vez retomada la jornada laboral, se evaluarán las propuestas recibidas por las autoridades para estudiar cuáles serán los próximos pasos a seguir dentro de la movilización.

Según distintos reportes, la Conatraport logró movilizar a los trabajadores de los terminales de Iquique, Antofagasta, Caldera, Chañaral, Ventanas, Lirquén, San Vicente, Talcahuano, Coronel, Valdivia, Punta Caullahuapi, Puerto Chacabuco, Puerto Natales y Punta Arenas.

En el Puerto de Iquique, en tanto, se presentaron interrupciones a los accesos terrestres, en específico, a Iquique Terminal Internacional (ITI). Al respecto, la Empresa Portuaria de Iquique (EPI) señaló que “al momento esta movilización se ha circunscrito a las instalaciones del concesionario ITI, en donde trabajadores han impedido el acceso a las dependencias de dicho terminal”.

En tanto, desde San Vicente Terminal Internacional (SVTI) se comunicó que “mantiene activadas sus medidas de coordinación operacional y un monitoreo permanente de la situación ante la movilización convocada por trabajadores portuarios por las pensiones de gracia. Seguimos gestionando la contingencia para reducir su impacto en nuestras operaciones. Esperamos que el diálogo entre las partes permita retomar las operaciones con normalidad a la brevedad”.

La Conatraport anunció que este viernes se volverán a paralizar las faenas del primer turno, dejando para el lunes 13 la cancelación de dos rotaciones y el miércoles 15 se tiene agendada la interrupción de los tres turnos portuarios.

Cabe señalar que la organización no es parte de la Confederación Unión Portuaria de Chile (agrupación sindical más importante del gremio), la que alcanzó un acuerdo con el Gobierno el pasado 16 junio.

(Imagen: Nuevo Poder)

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