Con autocrítica por reparos a la transición, presidente Boric inauguró estatua de Patricio Aylwin frente al palacio de La Moneda

Frente al palacio de La Moneda fue inaugurada una estatua del ex presidente Patricio Aylwin, en una ceremonia encabezada por el mandatario Gabriel Boric y que contó con la participación de los ex gobernantes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, además de los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, Vlado Mirosevic y Álvaro Elizalde, respectivamente.

Ubicada en la plaza de la Ciudadanía, hacia la Alameda, la obra fue hecha por el artista plástico Cristián Meza Avendaño mediante bronce fundido y pátina verde. En la base señala "la patria justa y buena”.

En su discurso, el presidente Boric señaló que en Aylwin "reconocemos la firmeza de su convicción al servicio de un solo interés, que guió todo su actuar a lo largo de su vida pública, que es el bien superior de Chile".

El Presidente advirtió que no solo se trata de "estatuas o palabras al aire", sino que "son el alma de Chile, la historia de Chile. Y por lo tanto, es nuestro deber tratar de aprender de ellos. La vida de Aylwin está profundamente imbricada con la historia de Chile, sus dolores, sus contradicciones y sus triunfos. Con los caminos sin salida, con lo que él llamó el reencuentro de los demócratas, que hizo posible -y de lo cual todos nosotros usufructuamos de alguna manera- la recuperación de la democracia".

"Si alguna vez el futuro lejano nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación, como hoy día se recuerda a Aylwin, Frei, Leighton, Tomic y Fuentealba, sin lugar a duda habremos cumplido nuestro cometido", consignó.

El jefe de Estado recalcó que "es bueno entenderse como portadores de una posta. Y cuando descubrimos esta estatua, estamos tomando una tremenda responsabilidad, que nos legan quienes estuvieron antes que nosotros".

Además, subrayó que "no es banal que este monumento se levante junto al de Arturo Alessandri, que también fue fundamental -con todos sus errores y contradicciones- en la construcción de la República que hoy día conocemos. Tan diferentes entre sí, pero parecidos en la estima que les tenían sus conciudadanos, hoy la historia los reúne frente a la fachada sur de La Moneda, y se vuelven eternos".

El Mandatario destacó que "desde los años '80, don Patricio Aylwin buscó quizás con más empeño que otros personeros de su generación, la unidad de las fuerzas políticas contra la dictadura. Y esa unidad, se fue tejiendo desde las bases sociales. En las ollas comunes, en la protesta social, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles. Y ahí, la confluencia fue paulatina pero imparable".

"Podremos tener diferencias respecto a la evaluación de los primeros momentos del 11 de septiembre, o de cómo se llegó ahí, pero sin duda, como bien dice (Aylwin) en las entrevistas que le hacen sus familiares, el 11 de septiembre fue un día triste, de derrota, para alguien que había luchado toda su vida por la democracia", complementó.

Posteriormente, la máxima autoridad del país hizo una reflexión en torno a la conocida frase de Aylwin, "justicia en la medida de lo posible", indicando que implicaba "hacer todo lo humanamente posible, y no una justicia desganada o reticente".

"La medida de lo posible pertenece a los pueblos, a las mayorías, y sus límites se encuentran allí donde se alojan las principales preocupaciones y los anhelos de todos y todas. Lo posible es por lo que hay que dejar todo nuestro esfuerzo y empeño, es lo que se define colectivamente. No es el desgano, como algunos malamente pudimos haberlo interpretado malamente. Requiere, por cierto de gobernantes dispuestos a la escucha, al diálogo y al entendimiento, que trascienda al oficialismo y abarque todos los sectores políticos y sociales", comentó.

En esa línea, Boric hizo un llamado a los entendimientos en el Congreso: "Tenemos por delante la tarea común de construir un Chile donde quepan todas y todos. De esos se trata la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma a la salud. Pero en nuestro mandato sabemos no solamente empujar las reformas, sino también lograr que se apruebe, y para ello hay que construir puentes. Eso requiere tener la valentía de dialogar con quienes piensan distinto a uno. Tejer acuerdos, restablecer las confianzas, esa es la tremenda magnitud del desafío y la política debe estar a la altura".

Criticó "la tentación de liderazgos facilistas, que afirman que las soluciones pasan por dejar de lado la política, y ofrecen, en cambio, un caudillismo simplista, promueven un caminos que llevan a callejones sin salida".

"Lo hemos visto en el escenario internacional, y no estamos exentos de esas desviaciones. No me voy a cansar de repetir recogiendo el legado de lo mejor de los nuestros, que los problemas de la democracia en nuestro país los resolveremos con más democracia, nunca con menos", concluyó.

