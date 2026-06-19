Comunidad haitiana en Chile pide participar en investigación por menores presuntamente desaparecidos y descarta denuncias internas

Voceros de la comunidad haitiana residente en Chile aseguraron no tener denuncias sobre hijos extraviados y solicitaron ser incorporados al proceso investigativo sobre los niños que habrían ingresado al país, pero cuyo paradero actual se desconoce.

Según consignó La Tercera, William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile, señaló que “no sabemos a quién creer”. “Hay partes que dicen que son 120 niños, otros hablan de 200, otros de 460. Entonces no hay dónde agarrarse”, afirmó.

“Esto nos duele en el alma. Mi hija ya lee noticias y me pregunta qué va a pasar. Hay niños que están viendo todo esto y sienten que se está poniendo en duda quiénes son o cómo llegaron”, señaló.

Pierre explicó que el proceso de reunificación familiar implicaba que los padres solicitaban primero la visa para sus hijos y, una vez aprobada, debían gestionar su traslado. “Las aerolíneas internacionales no quieren volar a Haití por la inseguridad. Entonces aparecen empresarios que arriendan aviones y venden los pasajes. La comunidad sabía que existían esos vuelos porque era prácticamente la única forma de traer a los niños”, mencionó.

Añadió que esta modalidad también contemplaba viajes de menores acompañados por otros adultos con visa válida, mediante autorizaciones notariales y documentos legalizados tanto en Haití como en Chile.

Respecto de la posibilidad de ubicar a los menores, Pierre sostuvo que “una persona puede llegar viviendo en una pieza y después arrendar un departamento cuando trae a su hijo. Si las autoridades buscan en la dirección antigua no lo van a encontrar”.

Asimismo, criticó la falta de comunicación con las autoridades. “No hemos recibido ninguna notificación. Ni reuniones con autoridades, ni con el Congreso, ni con organismos del Estado”. “Si existen listas de los casos observados, nosotros podemos ayudar. No conocemos a todo el mundo, pero sí podemos identificar personas, compartir información y colaborar con las autoridades”, expresó.

En la misma línea, agregó que “hemos visto investigaciones, conferencias de prensa y declaraciones, pero no una mesa de diálogo entre Chile, Haití y la comunidad haitiana. Eso ayudaría mucho más que seguir especulando”.

Por su parte, David Antoine, activista haitiano en Chile, aseguró no haber “escuchado de casos donde compatriotas hayan dicho que encargaron el viaje de sus hijos y que el niño no llegó o fue entregado a otra persona”. A raíz de la polémica, organizaciones haitianas comenzaron a difundir mensajes en sus redes para detectar posibles afectados.

“También si a alguien le exigieron más dinero para entregar a un menor cuando llegó a Chile, que nos avisen. Pero hasta ahora no hemos recibido denuncias de ese tipo”, aseguró.

Finalmente, la presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, advirtió que “Chile no se caracteriza por tener bases de datos interoperables. Por eso primero hay que verificar cuántos niños realmente están desaparecidos y cuántos simplemente no aparecen en determinados registros”.

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