Como una "ordinariez de operación política" calificó Manouchehri la designación de Frei como embajador de Chile en Misión Especial

El diputado Daniel Manouchehri (PS) arremetió contra la decisión del Presidente José Antonio Kast de declarar a Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador en misión especial para representar a Chile en el exterior.

Tras darse a conocer el nombramiento, el parlamentario socialista reaccionó a través de su cuenta en la red social X y publicó que “lo de Frei como embajador de Kast es una ordinariez de operación política”.

“Kast se cubre con el apellido Frei para disfrazarse de pluralista. Y el expresidente acepta, siendo que los que hoy gobiernan son los mismos que reivindican a una dictadura que tiene a su padre como víctima”, criticó.

Añadió en su posteo que le da “vergüenza ajena. Estos son los actos que de verdad degradan la política”.

El Gobierno justificó la designación de Frei Ruiz-Tagle en el hecho de que el expresidente “ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”.

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