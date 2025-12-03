Comisión revisora de la acusación constitucional contra Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, presidida por la diputada Maite Orsini, acordó citar al juez o a un representante suyo para que conteste el libelo el martes 9 de diciembre entre las 10:30 y las 12:30 horas.

Además, sugirió que la comisión sesione ese mismo día en la tarde para despachar el informe. “En caso de que Simpertigue no asista, procederemos en rebeldía y votaremos de igual manera”, explicó.

La comisión aprobó las disposiciones y fijó las fechas. Orsini aseguró que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, manifestó disponibilidad para que la acusación constitucional sea votada en sala el miércoles 10 de diciembre.

En la sesión de este miércoles participaron tres expertos en derecho constitucional y representantes de la sociedad civil: el exministro de Justicia, Isidro Solís, el abogado Álvaro Fuentealba y el presidente de la Asociación de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo.

Los expositores analizaron los tres capítulos del libelo. Solís sostuvo que en el primer y tercer capítulo “existe abandono de deberes”, aunque en el segundo “no existe suficiente prueba de participación -no voy a decir culpable o no- pero a lo menos de los elementos centrales de participación que en un Estado de Derecho uno podría exigir”.

Fuentealba manifestó que se cumplen los requisitos para acusar constitucionalmente en el primer y tercer capítulo. Acevedo enfatizó: “Ya no es solamente un indicio, sino que es casi una prueba (...) que efectivamente esas causas o esos fallos judiciales que él participó no hayan estado debidamente con la objetividad, imparcialidad e independencia judicial”.

Tras las exposiciones, el diputado Daniel Manouchehri, quien junto a Daniella Cicardini presentaron la acusación, destacó la importancia de dar una “señal” frente a actos de corrupción.

El diputado Cosme Mellado cuestionó que la Corte Suprema no haya abierto un cuaderno de remoción, planteamiento que Orsini respondió recordando que existe un sumario en curso. La sesión se suspendió brevemente por falta de quórum y luego se retomó.

ANTECEDENTES

El origen de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue se vincula a caso "Muñeca Bielorrusa".

El consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) obtuvo fallos favorables con votos de la destituida ministra Ángela Vivanco. Por este caso, permanecen en prisión preventiva su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados por cohecho, soborno y lavado de activos.

De acuerdo con lo revelado por el sitio de periodismo independiente Reportea, Simpertigue también favoreció a CBM entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 y luego compartió un viaje de diez días en crucero con su esposa y el abogado Lagos. Estos antecedentes motivaron la apertura de un sumario y la acusación constitucional en su contra.

