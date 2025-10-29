Comisión mixta rechaza casi la totalidad del Presupuesto 2026 y da un duro golpe al Gobierno

El Gobierno sufrió un duro golpe este miércoles, luego que la Comisión especial mixta de Presupuestos rechazara casi en su totalidad las partidas para el año 2026.

Ante la falta de acuerdos, pasadas las 18:50 de este miércoles la comisión mixta -integrada por 13 senadores y 13 diputados- de forma inédita acordó votar en un solo paquete las 24 partidas restantes de discusión.

Así, fueron rechazados los presupuestos de: Transportes, Ministerio Público, Defensa, Seguridad Pública, Deportes, Culturas, Mujer, Minería, Salud, Trabajo, Agricultura, Interior, Gobiernos Regionales, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Economía, Desarrollo Social, Vivienda, Educación, Hacienda y el Tesoro Público.

Por 9 votos a favor y 11 en contra, la comisión rechazó esos recursos. Por el mismo resultado rechazó el articulado del proyecto.

La comisión mixta apenas sesionó en dos jornadas, en circunstancias en que se proyectaba que terminara su trabajo el próximo lunes 3 de noviembre.

La oposición se articuló y votó en bloque rechazando las partidas con el objetivo de forzar una negociación con el Gobierno durante la tramitación en la Cámara de Diputados.

Este escenario pone contra las cuerdas al Ejecutivo, ya que no se tramitará el Presupuesto 2026 hasta el 17 de noviembre, luego de las elecciones.

“Como se echa de menos al ministro Marcel. Él sabía llegar a acuerdos”, señaló el diputado exRN, Miguel Mellado, criticando la postura del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien se negó a las peticiones de la oposición de abrirse a negociar en esta instancia para recortar gastos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en tanto, entregó declaraciones tras la comisión mixta y aseguró que este resultado “defrauda al país”.

“El país lo que quiere es que lleguemos a acuerdos como lo hemos hecho en materia de pensiones, en el caso del salario mínimo, en el proyecto de permiso, como lo hicimos en las 40 Horas”, y la “Deuda Histórica de los Profesores”, aseguró.

