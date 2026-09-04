Comisión mixta acuerda aumentar a 24 horas el plazo de detención por flagrancia

En condiciones de ser votado por las Salas del Senado y de la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia.

La comisión mixta encargada de resolver las divergencias que surgieron entre ambas ramas del Congreso logró un acuerdo en torno a la iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad (ACOT) del Gobierno.

Según explicó el presidente de la comisión, senador Pedro Araya (PPD), "al aumentar el plazo de flagrancia, se permite que la policía pueda tener un mayor margen de actuación para poder identificar a quién cometió un delito, poder recoger pruebas, entre otras cosas".

"Lo más importante también es que se va a autorizar a que el Ministerio Público, mediante instrucciones generales, pueda permitir que la policía realice una serie de diligencias en materia investigación, que son fundamentales las primeras horas para esclarecer los delitos", añadió.

Agregó que "la flagrancia se aumenta a un plazo 24 horas, lo que le da una mayor posibilidad a las policías de poder identificar a la persona que cometió el delito".

Por su parte, el senador Andrés Longton (RN) destacó que se haya llegado a acuerdo en lo relativo a las diligencias autónomas que realicen las policías con instrucciones previas del Ministerio Público.

El legislador por Valparaíso señaló que "hoy día se demoran más de la cuenta y tienen riesgo de desaparecer, perderse o bien ocultarse, si es que no se recaban inmediatamente, particularmente cuando hay flagrancia".

También explicó que "establecimos que en todos los delitos va a quedar un plazo de flagrancia de 24 horas, y, excepcionalmente, en el caso de la policía marítima, va a quedar de 48 horas".

Sobre esto último, dijo que "el traslado de ellos, particularmente cuando visualizan y tienen que hacerse cargo de determinados delitos, la distancia y el trayecto que tienen que recorrer es más largo que el que se podría hacer en tierra firme".

"Por eso nos han señalado la preocupación respecto a que muchas veces las embarcaciones que tienen que trasladarse de región en región para hacer una determinada persecución", cerró.

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