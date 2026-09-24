Senado respalda nominación de Marisol Rojas como nueva ministra de la Corte Suprema

Por tres votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Constitución del Senado respaldó la nominación de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas, para el cargo de ministra de la Corte Suprema, en la vacante dejada por María Teresa Letelier.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, expuso los antecedentes que fundamentaron la decisión del Presidente José Antonio Kast de nominar a la ministra Rojas, destacando que en la elección primaron elementos de mérito, tales como sus estudios, carrera judicial, gestión y formación de nuevos jueces.

Tras la presentación del secretario de Estado, la ministra Marisol Rojas se refirió a sus orígenes, su familia, sus estudios y su trayectoria judicial, además de abordar sus aportes en materia de gestión y formación de nuevas generaciones.

Dijo que todos los cargos en que se ha desempeñado durante los casi 40 años de carrera judicial los ha ejercido con dedicación, estudio y perseverancia.

“Toda esta experiencia -jurisdiccional, académica y formativa- ha marcado mi trayectoria y mi manera de entender el servicio público (…) Creo fehacientemente que cada persona bien formada fortalece a la institución completa”, subrayó.

La carrera de la presidenta Marisol Rojas se inició hace 38 años, en 1987, como oficial tercero del 30° Juzgado Civil de Santiago. En ese mismo tribunal fue promovida a oficial 2° en 1991, hasta su nombramiento como relatora de la Corte de Santiago en 1992.

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se desempeñó como jueza del 28° Juzgado Civil de Santiago desde 1998 y posteriormente como relatora de la Corte Suprema desde 2007, hasta su nombramiento como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre de 2012. En marzo de 2026 asumió la presidencia de ese tribunal de alzada.

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