Comisión despacha a Sala proyecto que faculta a las FF.AA. para controlar identidad y detener en estados de excepción

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto de ley que faculta a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para realizar controles de identidad y efectuar detenciones durante los estados de excepción.

La iniciativa, que modifica la Ley N° 18.415, orgánica constitucional sobre estados de excepción, establece que el personal de las FF.AA. desplegado durante un estado de excepción de emergencia o de catástrofe podrá realizar controles de identidad y detenciones, en los casos y condiciones que contempla la normativa, especialmente cuando existan hechos que puedan constituir un delito.

En ese contexto, el proyecto también autoriza a los efectivos militares a registrar vestimentas, equipaje y vehículos, además de proceder a la detención de una persona cuando legalmente corresponda, con el único propósito de ponerla, en el menor tiempo posible, a disposición de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante la sesión, en la que participó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la comisión rechazó las indicaciones presentadas por los diputados José Montalva, Marcos Barraza y Lorena Fries, las que buscaban limitar y precisar las facultades de control de identidad y detención que el proyecto entrega a las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción.

Las propuestas también planteaban que estas atribuciones fueran ejercidas solo en apoyo de las policías y sujetas a los mismos requisitos y garantías que rigen para los funcionarios policiales.

El presidente de la Comisión de Constitución, diputado Jaime Mulet, sostuvo que la iniciativa abre un debate complejo, ya que entrega a las Fuerzas Armadas atribuciones que históricamente han estado radicadas en las policías.

Asimismo, explicó que respaldó las indicaciones que finalmente fueron rechazadas porque, a su juicio, buscaban establecer mayores resguardos tanto para la ciudadanía como para los propios militares al momento de ejercer facultades de control de identidad y detención durante un estado de excepción.

El parlamentario advirtió que las Fuerzas Armadas están preparadas para la defensa nacional, pero no para cumplir funciones propias del orden público, como detener personas o registrar vehículos, por lo que una capacitación insuficiente podría derivar en vulneraciones de derechos.

En esa línea, afirmó que el problema de fondo es la falta de efectivos policiales, situación que, según indicó, ha obligado a recurrir a los militares en escenarios excepcionales como la macrozona sur y la frontera norte.

Finalmente, Mulet destacó que las FF.AA. han colaborado adecuadamente bajo el marco legal vigente y con apoyo policial, aunque insistió en que ampliar sus atribuciones debe hacerse con extrema cautela. Además, sostuvo que el proyecto será ampliamente debatido en la Sala, donde, indicó, cada parlamentario deberá asumir su responsabilidad frente a una materia que calificó como especialmente sensible.

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