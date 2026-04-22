Comisión de Transportes del Senado tramitará proyecto que permite resguardar información de patentes de vehículos policiales

Con la presencia de Carabineros e Investigaciones, la comisión de Transporte del Senado acordó tramitar con celeridad el proyecto del senador Iván Flores que busca fortalecer el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, otorgando en la práctica el carácter de reservado a las placas patentes de los vehículos de estas policías.

Así lo informó el autor de la iniciativa, quien explicó que “en la actualidad, con solo una aplicación, todo el mundo puede escanear la patente y saber a quién corresponde, afectándose de esta forma muchas de las operaciones delicadas y complejas, a veces encubiertas, para combatir entre otros delitos, el crimen organizado y narcotráfico”.

El proyecto argumenta que la norma vigente (artículo 47 Ley 18.390 de Tránsito) dispone que la información contenida en el Registro de Vehículos Motorizados es de acceso público, y se debe entregar la información del Registro a quien lo solicite, permitiendo que cualquier persona, mediante la placa patente, pueda acceder a antecedentes como la identidad del propietario, características del vehículo y su situación administrativa. Esta situación ha facilitado el desarrollo de plataformas digitales que hacen aún más expedito dicho acceso.

La iniciativa propone introducir una excepción al régimen general de publicidad, estableciendo que la información relativa a vehículos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tendrá carácter reservado, impidiendo su entrega a terceros, tanto en lo relativo a su pertenencia institucional como a sus características.

“Desde el punto de vista de sus implicancias, el proyecto refuerza la seguridad pública al proteger la identidad y operatividad de los vehículos policiales, especialmente en contextos de inteligencia. Asimismo, introduce una limitación al principio de acceso a la información pública, lo que plantea la necesidad de equilibrar adecuadamente la transparencia con las exigencias de seguridad. En términos institucionales, implicará ajustes en los procedimientos del Registro Civil para resguardar esta información”, explicó Flores.

Finalmente, el congresista precisó que “la ley permitirá mejorar la protección de los funcionarios policiales, reducir riesgos en operativos sensibles, fortalecer la eficacia de las labores de inteligencia y prevenir el uso indebido de información pública por parte de terceros con fines ilícitos. Es clave poder resguardar las funciones críticas de seguridad del Estado mediante la reserva de información sensible, estableciendo una excepción justificada al régimen general de publicidad de los registros vehiculares”.

PURANOTICIA