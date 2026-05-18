Comisión de Trabajo de la Cámara despacha el proyecto de Reconstrucción: diputados rechazaron eliminar la franquicia Sence

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó este lunes el proyecto de Reconstrucción Nacional.

La instancia revisó los artículos 26, 27 y 30 del paquete impulsado por el Ejecutivo para reactivar la economía y el empleo.

Estos dos primeros fueron rechazados tanto en esta comisión como previamente en la de Hacienda.

El artículo 26 proponía eliminar el núcleo normativo de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar hasta el 1% de su planilla de remuneraciones del impuesto de primera categoría por concepto de capacitación.

La norma fue rechazada por 7 votos en contra de la oposición y Ximena Ossandón (RN) y 6 a favor.

El artículo 27 también fue desestimado por la votación de 7 a 6. La disposición buscaba impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales pudieran financiarse con cargo a la franquicia tributaria Sence, dejando dichos costos exclusivamente a cargo de las empresas.

El artículo 30 sí logró ser aprobado con 8 votos a favor -correspondientes al oficialismo- y 5 abstenciones desde la oposición. La norma endurece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas en el sector público, estableciendo que conductas como infringir el reposo, trabajar durante el periodo de licencia o falsificarla constituyen una falta grave al principio de probidad, sancionada con la destitución.

Tras la sesión, el diputado Luis Cuello sostuvo que "este trámite en la Comisión de Trabajo da cuenta de la intención del Ejecutivo de hacer pasar las cosas de forma exprés, de forma rápida, sin debate y también por decreto".

“Acá lo que se requiere, si queremos debatir en serio, es un proyecto de ley nuevo que pase por ambas cámaras, que tenga un debate riguroso con todos los actores, y no un debate que se resuelva en pocas horas”, añadió.

El parlamentario manifestó que la "reforma tributaria está viciada. El Ejecutivo tiene un objetivo y un interés en que se tramite lo más rápido posible. Sabe que no tiene apoyo, sabe que la gente no lo apoya y, sin embargo, tiene un apuro enorme por contribuir al incremento de los patrimonios de las grandes fortunas".

Por su parte, el diputado Nelson Venegas argumentó que "esta reforma que se está presentando en ningún caso debería haber demorado menos de cinco-seis meses para que hubiese salido una buena ley, pero son dos semanas en las que se ha demorado en tramitar".

"Va a salir una mala ley, que lamentablemente va a durar muchos años más, porque no se ha racionalizado en el debate como merece una cuestión de esta naturaleza", indicó.

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