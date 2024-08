Comisión de Mujeres de la Cámara abordó despido de Isabel Amor de Sernameg Los Ríos con ausencia de la ministra Orellana

Sin la presencia de la ministra del ramo, Antonia Orellana, sesionó este miércoles la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la que abordó el despido de Isabel Amor de la dirección de Sernameg de la región de Los Ríos, cuando apenas llevaba dos días en el cargo al que accedió por concurso a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Tanto la secretaria de Estado como la directora del Sernameg, Priscilla Carrasco, se excusaron de asistir poque ambas estaban en una actividad internacional de la OEA en Chillán, región del Ñuble.

“Estoy aquí por mi honra, mi nombre, mi carrera de más de diez años en derechos humanos. Me despidieron acogiéndose a una causal que es conocida y valida, pero que no se puede usar para casos de discriminación. Estoy consciente de que mi caso se usa políticamente, para un lado, para otro”, dijo Amor ante las parlamentarias que integran la comisión.

“No me dieron ninguna explicación, me dijeron que se había perdido la confianza. Puedo entender que la hija de un acusado por tortura no tenga un rol relevante, lo que no puedo entender es que me hayan elegido”, agregó.

“Si al gobierno le molestaba, podrían no haberme contratado y ya está”, dijo.

Cabe mencionar que Isabel Amor fue despedida de la repartición solo dos días después de asumir, y para ello desde el nivel central se argumentó que la mujer había relativizado la condena de su padre como encubridor de delitos vinculados a violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

La ministra Orellana, por el contrario, mantuvo la versión que apunta a una pérdida de confianza.

Concluida la reunión de este miércoles, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados acordó reiterar la citación a la ministra Orellana para la próxima sesión, la que se realizará la primera semana de septiembre.

