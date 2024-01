Comisión de Medio Ambiente acuerda enviar carta a Boric tras revelación de nueva cita de ministra Rojas en casa de Zalaquett

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue blanco de duras críticas por parte de los diputados de dicha comisión, incluso de algunas bancadas oficialistas, debido a que horas antes se conoció una tercera reunión con empresarios en la residencia de Pablo Zalaquett, donde ella participó y donde también asistieron empresarios de salmoneras, CMPC y Antofagasta Minerals.

Dicho encuentro se realizó el pasado 19 de octubre y la autoridad lo registró mediante la Ley de Lobby.

Frente a este hecho, la diputada independiente, Camila Musante, quien además es autora del proyecto que busca mejorar la Ley de Lobby, señaló que le parecía bien que la secretaria de Estado hiciera registro de esos encuentros, sin embargo, no estaba de acuerdo en que lo haya hecho tarde, ya que dicho acto implica no cumplir la ley.

“Ya no hay mucha credibilidad en relación a los dichos de la ministra de Medio Ambiente porque ella comienza diciendo que no sabía que Pablo Zalaquett era un lobista en primer lugar, lo que es bastante poco verosímil. En segundo lugar, cuando existió la instancia de dar las explicaciones respecto de estas divinas comidas en la comisión de medioambiente omitió información”, sostuvo Musante.

“Y ahora empezamos como el cuenta gota, como el caso fundaciones, empezar a registrar una a una cada una de las reuniones con el empresariado, entonces yo creo que ya se ha perdido credibilidad en esto”, complementó la parlamentaria.

El diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde, dijo, a propósito de lo mismo, que “las confianzas están súper rotas, nos existen las confianzas para seguir haciendo el trabajo prelegislativo (...) Las reuniones se hicieron a espaldas de la ciudadanía y la ciudadanía ya ha mostrado su desconfianza en los políticos. Y cuando se juntan los políticos con los privados, la gente desconfía más”.

También manifestó su postura, el diputado independiente Francisco Pulgar. El legislador dijo que “nos duele que la ministra no nos haya contado toda la verdad. Creo en el desarrollo armónico, pero acá, después de lo que conocimos, no hay armonía”.

A los dichos de Pulgar, también adhirió el representante de Republicanos José Carlos Meza. “Siempre he estado dispuesto a un trabajo colaborativo, pero con confianza. Ahora se ha roto. Si estas reuniones se hubiesen informado en el momento oportuno, no se habría conocido ni tampoco estaríamos debatiendo”, aseguró.

Luego de escuchar cada uno de los argumentos de los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente para tratar el proyecto de Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el legislador socialista Daniel Melo se dirigió a los asistentes y sugirió que la sesión no podía continuar.

“No quiero echarle más pelos a la sopa. Yo entiendo que este es un proyecto muy importante no sólo para el gobierno, sino que para el país. Conversábamos recién con la diputada Santibáñez, el diputado Pulgar y otros, y hay un ánimo en la comisión de proseguir o no (...)”.

“Yo sé que hay una tabla, pero hay un problema que es evidente, y uno no puede hacer como que no existe. No sé si el resto de los colegas quiere continuar con esta tramitación como si aquí no hubiera pasado nada”, dijo.

“Yo voy a firmar la carta que vamos a suscribir, que vamos a firmar como comisión de manera transversal, pero quiero hacer este punto antes que parta la ministra interviniendo. No me satisface la respuesta que nos dio (la ministra), es como... La verdad es que lo veo complicado”, indicó.

También se sumaron a la petición los parlamentarios Pulgar, Mesa y González. “No estamos en condición de seguir legislando y no están las condiciones para tramitar este ni ningún proyecto que venga del Ejecutivo”, finalizaron.

La presidenta de la instancia, Clara Sagardia (independiente – Frente Amplio) corroboró lo dicho por sus colegas parlamentarios. “Es evidente que necesitamos avanzar, pero a veces es necesario dar un paso atrás para avanzar dos hacia adelante”.

Tras discutir entre los legisladores, la sesión de la Comisión de Medio Ambiente se suspendió.

Además, los legisladores integrantes de la comisión anunciaron de manera transversal el envío de una carta al presidente Boric para expresar la molestia y solictiar otro interlocutor.

