Comisión de Libertad Condicional de Santiago acogió 51 de un total de 2.216 solicitudes: negó todas las de Punta Peuco

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó apenas el 2,3% de los beneficios.
La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió 51 (2,3%) de un total de 2.216 solicitudes presentadas por personas que se encuentran privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.
El grupo de comisionados revisó detalladamente cada una de las postulaciones y los correspondientes informes emitidos por Gendarmería. Respecto a lo resuelto por unidad penal, el detalle es el siguiente:
El liderazgo de esta Comisión de Libertad Condicional recayó en Lidia Poza, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ofició como presidenta. La mesa de trabajo estuvo compuesta también por un grupo de jueces de Garantía, integrado por Elizabeth Melero, Carlos Gutiérrez, Mónica Bellalta, Nibaldo Arévalo, Francis Fell, Karin Mercado, Carlos Muñoz y Rubén Donos. A ellos se sumaron María Paz López y María José García, ambas magistradas de tribunales de Juicio Oral en lo Penal.
Adicionalmente, la estructura de la entidad contó con la participación de Fanny Gutiérrez en su rol de secretaria de la instancia. El equipo se completó con los funcionarios responsables de las labores de coordinación: Andrea Lincolao, María Fernanda Rodríguez, Braulio Torres y María Pía Paillao.
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