Comisión de Libertad Condicional de Santiago acogió 51 de un total de 2.216 solicitudes: negó todas las de Punta Peuco

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió 51 (2,3%) de un total de 2.216 solicitudes presentadas por personas que se encuentran privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.

El grupo de comisionados revisó detalladamente cada una de las postulaciones y los correspondientes informes emitidos por Gendarmería. Respecto a lo resuelto por unidad penal, el detalle es el siguiente:

En el caso del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur , se registraron 1.361 postulaciones, de las cuales 34 libertades fueron concedidas .

, se registraron 1.361 postulaciones, de las cuales . Por su parte, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1 presentó 531 solicitudes, logrando que 10 fueran otorgadas .

presentó 531 solicitudes, logrando que . En cuanto al Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2 , de un total de 257 requerimientos, únicamente 3 resultaron concedidos .

, de un total de 257 requerimientos, únicamente . Una situación particular se vivió en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco , donde se evaluaron 4 postulaciones y 0 fueron concedidas .

, donde se evaluaron 4 postulaciones y . Respecto al Centro de Estudio y Trabajo Metropolitano , se contabilizaron 52 peticiones, con solo 1 concedida .

, se contabilizaron 52 peticiones, con solo . El Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez tuvo 7 postulaciones, de las cuales 3 fueron concedidas .

tuvo 7 postulaciones, de las cuales . Finalmente, en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad se ingresaron 4 solicitudes, terminando con 0 concedidas.

El liderazgo de esta Comisión de Libertad Condicional recayó en Lidia Poza, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ofició como presidenta. La mesa de trabajo estuvo compuesta también por un grupo de jueces de Garantía, integrado por Elizabeth Melero, Carlos Gutiérrez, Mónica Bellalta, Nibaldo Arévalo, Francis Fell, Karin Mercado, Carlos Muñoz y Rubén Donos. A ellos se sumaron María Paz López y María José García, ambas magistradas de tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

Adicionalmente, la estructura de la entidad contó con la participación de Fanny Gutiérrez en su rol de secretaria de la instancia. El equipo se completó con los funcionarios responsables de las labores de coordinación: Andrea Lincolao, María Fernanda Rodríguez, Braulio Torres y María Pía Paillao.

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