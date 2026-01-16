Comisión de Hacienda del Senado inicia revisión del reajuste al sector público: oposición adelanta que rechazarán el "amarre"

La Comisión de Hacienda del Senado inició la tramitación del proyecto que otorga reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público y que establece una norma de "amarre" para que el cese de contratas en el Fisco sean fundamentado.

En su primera sesión, los senadores de oposición adelantaron que votarán en contra de esta disposición de "amarre", que fue rechazada en la Cámara de Diputados por fata de quorum.

En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que repondrán dicha norma en el Senado, pero “estableciendo que los funcionarios a contrata con cinco años de antigüedad puedan efectuar sus descargos”.

Esta norma relativa a la confianza legítima establece que los funcionarios a contrata con cinco años de antigüedad pueden reclamar ante la Contraloría por un despido que consideren injustificado. El proyecto original consideraba dos años de antigüedad, pero Grau lo modificó para hacer más viable el "amarre".

Sin embargo, la presidenta de la comisión, Ximena Rincón (Demócratas), dijo que esta y otras normas ajenas al reajuste "se ve muy difícil que se puedan aprobar. Ya fueron rechazadas en la Cámara, nosotros ya lo anticipamos en el Senado y esperamos que eso no entrabe la discusión del reajuste”.

Por su parte, el senador RN José García Ruminot expresó que “cuando la contralora sostiene que ese tipo de normas afectan la carrera funcionaria de miles de empleados fiscales, no es un efecto menor; es la transgresión de derechos laborales. Por tanto, en lo personal, estimo que las llamadas normas de amarre deben ser rechazadas”.

En tanto, el senador UDI Gustavo Sanhueza sostuvo que “el Gobierno está pecando de tozudez en tratar de imponer algo que ya está solucionado tanto por los tribunales como por la Contraloría. De ninguna manera esto va a ser ley”.

La Comisión de Hacienda continuará el lunes 19 de enero el análisis de la norma con la presencia del Grau y la subsecretaria de la cartera Heidi Berner. También en la jornada se escuchará a la contralora Dorothy Pérez; la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides; y a la Asociación de Municipalidades y dirigentes del Hospital Padre Hurtado.

Finalmente, la senadora Rincón informó que ese día se comenzará a votar, de manera que el martes 20 la propuesta sea vista por al Sala.

PURANOTICIA