Comisión de Hacienda del Senado despacha Ley de Incendios tras críticas del Gobierno: proyecto pasa a Sala

Tras varios días de cuestionamientos y en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan al sur del país, la comisión de Hacienda del Senado cerró este miércoles la revisión de las indicaciones del proyecto conocido como Ley de Incendios, normativa orientada a regular la prevención de siniestros forestales.

Ahora, corresponde que la iniciativa sea analizada por la Sala de la Cámara Alta.

La iniciativa había estado en el centro de la controversia luego de que el Gobierno advirtiera que el proyecto permanecía en segundo trámite legislativo por un tiempo prolongado, pese a reflejar urgencia.

En ese contexto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que "habría que preguntarle a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón".

En medio de los incendios registrados en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, la comisión sesionó este miércoles y aprobó de manera unánime el proyecto, permitiendo que ahora continúe su tramitación en la Sala del Senado.

Al término del trabajo legislativo, la presidenta de la comisión, Ximena Rincón, explicó que "después de ya 6 sesiones formales de la comisión de Hacienda y varias sesiones de trabajo técnicas entre los equipos de los colegas que la integran y el ministerio, hemos despachado de la comisión el proyecto de Ley de Incendios".

No obstante, la senadora expresó reparos al contenido de la iniciativa, señalando que es "un proyecto que lamentablemente, como lo hemos dicho tantas veces, no aborda la persecución a los culpables de los incendios, no dota de mayor herramientas ni recursos a la Fiscalía, y no aborda temas que son muy importantes, como es los las acciones preventivas que van más allá de los vuelos nocturnos, los ataques desde el aire con para poder apagar los incendios, y esperamos que esto se pueda abordar en otro texto para dotar de más robustez esta materia".

Finalmente, Rincón advirtió sobre los alcances reales del proyecto una vez aprobado, indicando que "creemos que es importante que la ciudadanía sepa que este proyecto no entra a regir hasta un año más, que no tiene recursos este año y que, por lo tanto, si no se aborda administrativamente la situación de riesgo en materia de incendios, estos van a seguir provocándose".

