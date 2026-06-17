Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general el proyecto de Reconstrucción y ahora pasa a la Sala

Tras escuchar a más de cuarenta expositores, los integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron por mayoría, la idea de legislar respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, el que cursa su segundo trámite en el Senado.

Ahora la propuesta, iniciado en mensaje, irá a la Sala. Allí y tras votarse en general, se procederá a fijar un plazo de indicaciones. La idea es que las comisiones de Hacienda, Trabajo y Previsión Social, y Medio Ambiente, voten las enmiendas que presenten las y los legisladores como el Ejecutivo.

A la hora de argumentar su voto, las senadoras Daniella Cicardini y Paulina Vodanovic expresaron su rechazo a la idea matriz, mientras que la senadora María José Gatica, y los senadores Javier Macaya (presidente) y Rodolfo Carter votaron a favor. Éstos expresaron sus diferencias cruzadas, pero enfatizaron transversalmente, la necesidad de generar un espacio de diálogo para llegar a un acuerdo que permita generar mejores condiciones para las familias.

Cicardini votó en contra de la idea de legislar argumentando que “nos dicen que esta reforma es una apuesta, nada nos garantiza que esto va a generar más crecimiento, empleo e inversión. La baja del impuesto corporativo no tiene compensación fiscal, hay una reducción en las arcas fiscales y alguien va a tener que pagar. El subsidio al empleo, no crea más empleo. No podemos actuar de manera irresponsable, un acuerdo no es valorable si genera daño a las personas. El Gobierno no da garantías que esto pueda abrir una conversación franca y honesta”.

Luego la senadora Vodanovic explicó su rechazo en general, indicando que “espero que se abra el espacio de diálogo antes de la votación en general de la Sala. Pedimos que se separara la discusión de la reconstrucción porque entendemos que eso es urgente y necesario. La reforma tributaria debió analizarse con tranquilidad, pero no nos escucharon. Nos preocupa el efecto de las medidas, pero éstas se pueden mejorar y llamo a reflexionar al gobierno. Elijo presumir la buena fe y que se abrirá un espacio de diálogo y que podremos revisar temas que impactan a la gente”.

En tanto, la senadora María José Gatica manifestó que “creo que la idea matriz va a generar crecimiento y estabilidad económica, nos va a permitir avanzar con la reconstrucción. Esperamos que, desde el Ejecutivo, exista la apertura, creo que nos hace bien generar puntos de encuentro. Deseo esperar que en unos días podamos tener estos puntos de encuentro claros. Tengo fe que se va a lograr. Quiero que a mi país le vaya bien, exista empleo, se invierta y se generen actividades económicas que nos hagan bien. Voto a favor”.

El senador Rodolfo Carter planteó que “voto a favor. Lo que estamos discutiendo es qué medida ayuda más a acercar el progreso a los chilenos, me quedo con las palabras de la senadora Vodanovic, lo que nos acerca al éxito es la racionalidad. Se dice que acá se quita el dinero a los pobres y se le entrega a los más ricos. Lo peor que le puede pasar a una familia es no encontrar trabajo y vivir de las migajas de los burócratas. El modelo que tenemos hoy provoca pobreza y nos dicho que hay solo nubarrones por adelante, pero no hacer nada es una irresponsabilidad”.

Finalmente, el senador Javier Macaya sinceró que “esto es una apuesta, hay que reconocerlo. Chile es más desigual que el 2014 y más pobre, por eso pongo mi confianza en esta apuesta que espero que sea exitosa. Hago una invitación a entregar propuestas porque la política debe entregar una señal contundente. Desde esta Comisión, no tengo dudas que las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo se darán el espacio para mejorar la propuesta, con la convicción que esta apuesta será exitosa”.

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