Comisión de Hacienda de la Cámara despacha el proyecto que autoriza al Estado un endeudamiento de US$6.200 millones

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el proyecto de ley ingresado con suma urgencia por parte del Gobierno de José Antonio Kast en relación al endeudamiento de US$6.200 millones.

La iniciativa fue respaldada con 8 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, lo que le permite avanzar a la Sala de la Cámara Baja.

Luego de la sesión en la instancia legislativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la obligatoriedad de recurrir a esta fórmula para asegurar la continuidad operacional del Estado chileno, entregando un crudo diagnóstico sobre el estado actual de las arcas fiscales.

"La verdad es que a uno no le gustaría tener que solicitar esta autorización para endeudamiento adicional, pero la verdad es muy cruda. La ley de Presupuestos para el 2026 no está financiada debidamente y esto busca el financiamiento y además busca recuperar parcialmente el capital del trabajo del Gobierno", expuso.

Añadió que "se debe seguir pagando deudas anteriores porque todos los años se pagan deudas (...) la realidad es que el Presupuesto 2026 no está financiado asi que 2+2 es 4".

Por su parte, el presidente de la Comisión, Agustín Romero (Partido Republicano), afirmó que “para mí es bastante doloroso tener que aprobar un endeudamiento, pero hay que reconocer que el mecanismo que se estableció en la ley de presupuestos y que en definitiva obliga al Estado, al Ejecutivo, a solicitarle autorización al Congreso Nacional, me parece que es lo que corresponde a una democracia”.

Complementó que “lo que estamos hoy día viendo es simplemente un parche a una ley de presupuestos que quedó mal hecha en el gobierno del Presidente Boric y cuyo principal responsable es el exministro Nicolás Grau, que hoy día se encuentra acusado constitucionalmente, precisamente tambiénpor su mal manejo económico”.

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