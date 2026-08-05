«No más notas»: Proyecto que complementa el sistema de evaluación en educación básica será debatido en Comisión Mixta

Una comisión mixta de diputados y senadores comenzará a revisar el proyecto que complementa el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos primero a cuarto básico.

El proyecto conocido también como «No más notas» tuvo su origen en una moción de la senadora Yasna Provoste y el senador Manuel José Ossandón, y los exparlamentarios Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre y Jaime Quintana.

La iniciativa busca establecer nuevas fórmulas de evaluación, distintas a la actual escala de notas de 1 a 7, propendiendo a la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en los estudiantes del primer ciclo básico.

El proyecto llegó a comisión mixta luego de que la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar por no alcanzar el quorum necesario para su respaldo.

En la sesión hubo reparos transversales a la obligatoriedad de eliminar dicha escala, porque la mayoría de los legisladores argumentó que un cambio de este tipo rigidizaba las facultades de los colegios.

Además, se aseguró que la evaluación cualitativa ya cuenta con espacio técnico dentro del decreto de evaluación vigente del Ministerio de Educación sin necesidad de una prohibición legal de las notas.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El texto establece que las evaluaciones propenderán a la utilización de criterios cualitativos que permitan dar cuenta del nivel de logro de los objetivos planteados en las bases curriculares. A su vez, los establecimientos educacionales podrán incorporar dichos lineamientos en los respectivos reglamentos de evaluación.

Además, en caso de aplicarse, las evaluaciones cualitativas deberán considerar una retroalimentación permanente a los estudiantes y a sus padres, madres y/o apoderados.

Asimismo, el proyecto fija un plazo de dos años para que las comunidades educativas desarrollen procesos de reflexión y consulta para decidir si mantienen o no el sistema de evaluación y calificación de escala numérica actual.

Dicha definición deberá ser aprobada por el Consejo de Profesores e incorporada al reglamento de evaluación de cada establecimiento.

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