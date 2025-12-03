Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó proyecto que alivia el pago de contribuciones a adultos mayores

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que evita que los adultos mayores deban pagar más contribuciones en caso del aumento del avalúo de sus inmuebles.

Actualmente, 1.144.354 adultos mayores tienen inmuebles exentos del pago del Impuesto Territorial. Otros 189.644 acceden al beneficio tributario que implica una rebaja del 50% o 100% en el pago de contribuciones.

Sin embargo, un vacío regulatorio no considera la hipótesis de que estas personas queden fuera del sistema por el aumento del avalúo de sus inmuebles. Para hacerse cargo de esta situación, el Gobierno presentó el proyecto que fue aprobado por la comisión.

El texto establece que cuando la persona se encuentre en el tramo exento de ingresos (13,5 UTA), pero el avalúo de su inmueble sea mayor al límite legal, el monto de la contribución será el equivalente al 5% de sus ingresos.

Si la persona se encuentra en el segundo tramo de ingresos (13,5 a 30 UTA), el monto del impuesto a pagar será el valor inferior entre el 50% de la contribución determinada según la ley y el 5% de sus ingresos.

Adicionalmente, se corrige la situación que expulsa a adultos mayores cuando son copropietarios con personas distintas del cónyuge, como los hijos. En este caso, se aplicará el cálculo a lo que le corresponde como copropietario.

La salvedad estará en casos en que el contribuyente habite el inmueble respectivo y lo posea a título de usufructuario o comunero en conjunto con su hijo o hijos menores de 24 años y estos se encuentren estudiando o no generen ingresos. En tal evento, tendrá derecho a gozar de la totalidad del beneficio.

COMPENSACIONES A MUNICIPALIDADES

Las cifras indican que cerca de 119.000 personas, que actualmente no tienen el beneficio de adulto mayor (BAM), podrían ser favorecidas de este nuevo instrumento. Frente a dicho universo potencial de beneficiarios se espera una menor recaudación de alrededor de $42 mil millones. Lo anterior afectará a las municipalidades donde se hace el pago y al Fondo Común Municipal (FCM).

Como forma de compensación, el proyecto considera mayores aportes al FCM de dos comunas: Las Condes y Lo Barnechea. Respecto del impuesto territorial, Las Condes pasaría a aportar de un 65% a un 70%, y mantendría su aporte de 65% por efecto de patentes comerciales. Lo Barnechea entraría a traspasar un 65% del impuesto territorial y un 55% de los ingresos por patentes comerciales.

Los cambios anteriores se irían implementando a razón de un incremento de cinco puntos porcentuales por año. Lo anterior implica que el mayor aporte en régimen sería al tercer año, en el caso de Las Condes, y en el año décimo tercero, para Lo Barnechea.

